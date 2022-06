SIEL 2022 à Rabat: 202.089 visiteurs, moitié moins qu’à Casablanca, 1,5 million de livres vendus

Le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) 2022, à Rabat.

Le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) s'est clôturé hier dimanche 12 juin 2022 à Rabat, et l'heure est à présent au bilan. Dans un communiqué, le ministère de la Culture a rapporté un chiffre total de 202.089 visiteurs et la vente de 1,5 million de livres.

Le Salon international de l’édition et du livre, qui a fermé ses portes hier dimanche 12 juin 2022 à Rabat, a attiré 202.089 visiteurs pour sa 27e édition qui se tenait pour la première fois dans la capitale du Royaume. Le record des visiteurs a été réalisé la journée du jeudi 9 juin 2022 avec plus de 30.575 personnes. C’est ce que rapporte le ministère de la Culture dans un communiqué. Cette affluence reste en deçà de celle réalisée en 2020 dans la capitale économique, où le SIEL avait l'habitude de se tenir à la Foire internationale de Casablanca, puisqu’il avait accueilli pas moins de 500.000 visiteurs. Le même communiqué du département de Mehdi Bensaïd souligne que durant toute la semaine du SIEL 2022, délocalisé exceptionnellement à Rabat sur le site OLM Souissi, le nombre d’ouvrages vendus s'est chiffré à 1.500.000 exemplaires. Affluence record et carton plein pour le SIEL de Rabat, au cours de ce week-end Pour rappel, l’édition 2022 du SIEL, au budget de 20 millions de dirhams, a connu la participation de 712 exposants et de 55 pays, qui ont offert au public un fonds documentaire couvrant tous les champs de savoir, soit un total de 100 mille titres et deux millions d'exemplaires. Dédié à la littérature africaine, invitée d’honneur de cette édition, à l’occasion de la proclamation de Rabat en tant que Capitale de la culture africaine en 2022, le SIEL a été marqué par l’organisation de 138 activités auxquelles ont participé 457 intervenants. L’espace enfant a, quand à lui, été rythmé par 226 activités. Une enquête, réalisée auprès des visiteurs et des exposants, a fait ressortir, toujours selon le communiqué du ministère, un taux de satisfaction de 98%.

Par Qods Chabaa