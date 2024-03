Le Maroc dans le top 10 des pays aux cultures les plus fascinantes

Le Maroc figure dans le top 10 des pays aux cultures les plus belles dans le monde, d’après un classement publié par Insider Monkey, spécialiste américain de l’investissement. Pour réaliser ce classement, Insider Monkey s’est référé à des sources telles qu’Insight Vacations, Travel + Leisure et Reddit.

«Pour être sûrs de vous offrir le meilleur des meilleurs, nous avons uniquement sélectionné les pays apparus plusieurs fois dans les sources susmentionnées, leur avons attribué une note en fonction de leur nombre d’apparitions et les avons classés en conséquence», indiquent les auteurs de ce classement. Lorsque deux pays ou plus obtiennent le même score, ils sont classés plutôt en fonction du nombre de touristes étrangers qu’ils ont accueillis en 2022, ajoutent-ils.

«Avec ses paysages magnifiques, ses villes dynamiques et sa culture traditionnelle mais diversifiée, le Maroc est classé parmi les plus beaux pays d’Afrique. Ce pays d’Afrique du Nord a eu de nombreuses influences au fil des siècles et présente une riche pollinisation croisée de l’artisanat et des arts», notent-ils.

Le tourisme culturel, ça rapporte gros

Ce classement, qui porte sur un nombre limité de 15 pays, est coiffé par le Japon, suivi de la Chine et l’Inde. Il fait globalement ressortir l’importance du tourisme culturel. «En plus d’inculquer un fort sentiment d’identité parmi la population, le tourisme culturel rapporte également des milliards de dollars et crée des milliers d’emplois pour les économies locales», souligne Insider Monkey.

«Investir dans la préservation du patrimoine culturel permet non seulement de sauvegarder notre histoire commune, mais également de transformer des destinations en attractions touristiques dynamiques et culturellement enrichies, améliorant ainsi leur viabilité et contribuant à leur durabilité», note encore le média spécialisé.