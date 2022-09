© Copyright : DR

L'ambassade d'Australie au Maroc organise du 14 septembre au 1er octobre 2022 une exposition visant à dévoiler une série de tissages aborigènes. Et c'est la galerie Abla Ababou de Rabat qui accueille l'évènement.

L’art du textile aborigène australien sera exposé du 14 septembre au 1er octobre 2022 à la galerie Abla Ababou de Rabat. Organisée par l’ambassade d’Australie au Maroc, cette exposition dévoilera une série d’œuvres textiles réalisées par des femmes aborigènes.

Intitulée «Jarracharra: mes vents de la saison sèche», l’exposition est constituée d’impressionnantes suspensions de tissus imprimés à la main ainsi qu'une série d'estampes à travers lesquelles les artistes de Maningrida rendent hommage à leurs terres ancestrales et aux récits sacrés de leurs peuples. Un univers bucolique et joyeux qu’enrichit la styliste marocaine Yasmina Dadi à travers un caftan réalisé avec un tissu aborigène. Cette pièce unique et originale tisse des liens culturels entre l’Australie et le Maroc.

Le mot Jarracharra, faisant référence au puissant vent froid qui se lève au début de la saison sèche en Terre d’Arnhem, est une métaphore expliquant la manière dont le Bábbarra Women’s Centre, situé à Maningrida, au nord de l'Australie, rassemble depuis plus de 35 ans des femmes aux cultures et langues différentes. Les vents de Jarracharra unissent également les peuples des Premières Nations à travers des cérémonies, rituels et danses millénaires.

Cette exposition a été montrée pour la première fois en 2019 à l’ambassade d’Australie en France à l’occasion de l’Année des langues autochtones des Nations unies. Jarracharra porte un message fort en faveur de la diversité culturelle comme facteur de rapprochement entre les peuples.

L’ambassadeur d’Australie au Maroc, Michael Cutts ne cache pas son enthousiasme quant à cet événement: «Je suis ravi de faire connaitre au public marocain cette belle exposition d’art textile aborigène australien. Quand je contemple ces motifs et ces couleurs vibrantes, je ne peux m’empêcher de dresser un parallèle avec les créations d’art textile marocaines qui sont parmi les plus fascinantes et les plus remarquables du continent africain. La variété des textures, des dessins et des matières et le pouvoir qu'elles dégagent les rendent uniques en leur genre», a-t-il déclaré.

Notons, par ailleurs, que ces œuvres ont toutes été créées de façon durable par des femmes aborigènes australiennes dans le but de favoriser leur autonomisation économique tout en respectant l’environnement.