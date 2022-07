© Copyright : Said Kadry / Le360

La galerie d'art contemporain Mohamed Drissi à Tanger abrite, jusqu'au 31 décembre 2022, une exposition sur le monnayage du Maroc antique et ses symboles. Une exposition, organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans le cadre du 20e anniversaire du Musée de Bank Al-Maghrib.

Cette exposition, dont la commissaire d’exposition n’est autre que l’historienne de l'art, Nadia Sabri, est consacrée au point de vue artistique et essentiellement iconographique du monnayage de la Maurétanie dans son ancrage immédiat et celui de la Méditerranée proche.

Par un ensemble de mises en liens et de correspondances, de moments de transitions et d’anachronismes, l’exposition offre un kaléidoscope d’images autour de la monnaie.

Les points de rencontres convergent vers le sujet du portrait et de l’expression symbolique des astres, de la faune et de la flore qui unissent les cultures et civilisations de l’antiquité.

Le goût pour l’effigie y transcrit le pouvoir politique, les symboles de faune et de flore, les activités agricoles et économiques, et enfin le langage des astres et de l’effigie divine renvoie, quant à lui, au culte et aux croyances, véritables attributs culturels.

Rochdi Bernoussi, directeur des musées de Bank Al-Maghrib, confirme pour Le360, que l'exposition s'inscrit dans le cadre de la commémoration du vingtième anniversaire de la visite du roi Mohammed VI au Musée de Bank Al-Maghrib. Il signale que cette exposition est l’occasion de découvrir, via des inscriptions et des symboles, d’anciennes monnaies marocaines et une plongée dans leur univers culturel.

«Tanger a été choisie pour abriter cette exposition, car la ville occupe une place de choix dans l’histoire du Maroc antique», précise-t-il.