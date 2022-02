© Copyright : DR

Une partie de la saison 2 de la série «La Roue du temps» (titre original, «The Wheel of time») sera en tournage à Ouarzazate, Marrakech et Dakhla à partir de la première semaine du mois de mars 2022.

Le tournage des épisodes de la deuxième saison de la série La Roue du temps est d'ores et déjà en préparation à Ouarzazate.

Une partie du staff technique de cette série fantastique américaine, produite par Sony Pictures Television et Amazon Studios et dont la production exécutive au Maroc est assurée par Kasbah Films, est déjà sur place.

La construction des décors a déjà commencé et le tournage devrait avoir lieu non seulement au sein des studios CLA à Ouarzazate, mais également en extérieur. C’est ce que nous confirme une source pour Le360, sous couvert d’anonymat.

Il s'agit donc d'un très beau projet de production audiovisuelle qui devrait démarrer, concrètement, le mois prochain. En effet, le 2 mars, un avion avec à son bord 180 personnes devrait atterrir à Ouarzazate et le tournage est programmé pour la première semaine du même mois.

Le tournage de cette série fantastique qui réunit au casting une belle brochette d’acteurs dont Rosamund Pike, Josha Stradowski, Marcus Rutherford et Zoed Robins, Barney Harris et Daniel Henney, devrait se poursuivre à Marrakech et Dakhla.

Pour rappel, la saison 1, composée de huit épisodes, a été filmée en Europe et en grande partie en République tchèque, à Prague et ses environs, mais également dans les régions montagneuses et les forêts avoisinantes.