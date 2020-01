© Copyright : DR

"Gad: l’homme qui rêvait d’être blond" est la biographie qui s’apprête à paraître aux éditions Plon en ce début d’année, sans l’autorisation du principal concerné.

"Un livre sur moi? Je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais donné mon accord à cette biographie. Ça ne se vendra pas. C'est ce que je lui souhaite!», rétorque Gad El Maleh dans une interview accordée à Telestar à l'occasion de la diffusion sur M6 de la pièce de théâtre "L'invitation" dans laquelle il donne la réplique à son ami Philippe Lelouche.

Et Gad Elmaleh a de bonnes raisons de s’inquiéter, quant à la parution de ce livre. Son auteure, qui n’est autre que Besma Lahouri, n’en est pas à sa première biographie non autorisée et se moque bien des critiques de ses détracteurs qui l'accusent de faire son beurre en tapant sur les gens célèbres.

C’est à elle que l’on doit en effet les biographies "Carla, une vie secrète" et "Zidane, une vie secrète."

Le procédé employé par cette journaliste indépendante habituée des sujets sensibles relève de l’enquête de terrain. Ainsi, dans le cadre de la biographie consacrée à Carla Bruni, l’auteure ne s’est pas arrêtée au fait que l’ex-première dame française ne veuille pas la rencontrer et a construit son livre-enquête sur les témoignages récoltés auprès de proches et de journalistes.

"Carla est quelqu'un qui vit dans le XVIème arrondissement de Paris, entourée de personnel. Elle n'a aucun contact avec la réalité et vit dans une bulle dorée", écrivait alors la journaliste. Et d'ajouter: "Depuis deux ans, elle a tellement réécrit son histoire, changé son image et renié ses engagements "épidermiquement de gauche" que même Carla ne doit plus savoir qui elle est vraiment. En tout cas, elle ne doit plus être de gauche." Basma Lahouri en déduit alors que la fille de bonne famille "se dit de gauche, mais on ne l'entend plus sur aucun sujet d'actualité. Si elle l'était encore, supporterait-elle les agissements de son mari?"

Carla Bruni est dépeinte comme une tigresse, une première dame "Don Juane" qui a accumulé les histoires d’amours et a toujours gardé les hommes de sa vie auprès d’elle…

Résultat, des biographies qui se vendent comme des petits pains car Besma Lahouri frappe fort là où ça fait mal.

Ce que redoute donc probablement Gad Elmaleh, c’est le penchant de cette journaliste pour les histoires sulfureuses, et dans son cas à lui, le récent scandale de plagiat révélé par Copy Comics qui a mis à mal sa carrière d’humoriste.

Besma Lahouri ne s’en cache pas et a d’ailleurs annoncé la couleur il y a six jours en publiant un extrait de son enquête sur Vanity Fair.

Le texte est précis, incisif et fourmille de noms, d’heures, de lieux de rendez-vous, de confidences et de déductions qui risquent de faire encore plus de mal aux humoristes français taxés de tricheurs et de voleurs et à Gad Elmaleh en particulier.

Besma Lahouri déclare ainsi que pour Gad Elmaleh, "tout s’est effondré. Sa série sur Netflix, Huge in France, a été étrillée par la presse et n’a pas trouvé son public. Au Canada, des salles de spectacles refusent désormais de l’accueillir. Même aux États-Unis, Jamie Masada, l’emblématique propriétaire des salles Laugh Factory à Los Angeles, ne décolère pas contre "ces Français tricheurs"."

Et de poursuivre, "en France, les producteurs d’UGC sont furieux. Depuis des mois, ils travaillaient sur l’adaptation en film du Blond, le célèbre personnage de Gad Elmaleh, quand ils ont appris que celui-ci aussi avait peut-être été plagié. (...) Pour les dirigeants d’UGC, c’en est trop. Une décision est prise en juin : si le film se fait, ce sera sans Gad Elmaleh."