Sophie Marceau et Jean-Jacques Goldman.

L’actrice Sophie Marceau et le chanteur-compositeur Jean-Jacques Goldman sont arrivés en tête des personnalités préférées des Français, selon un sondage publié, ce dimanche 29 décembre, par le «Journal du dimanche». L’humoriste franco-marocain Gad Elmaleh figure dans le Top 50.

Désormais paritaire, le traditionnel classement des personnalités masculine et féminine préférées des Français et des Françaises a consacré deus icônes du cinéma et de la musique.

Les personnes sondées par Ifop (Institut français d'opinion publique) pour le compte du Journal du dimanche ont été appelées à choisir dix personnalités «qui comptent le plus pour vous aujourd’hui, et que vous trouvez les plus sympathiques».

Sans surprise, le chanteur-compositeur Jean-Jacques Goldman, qui trône sur ce classement depuis 2017, est arrivé en tête. Il est talonné par les acteurs Omar Sy et Dany Boon. L’humoriste franco-marocain Gad Elmaleh est en 24e position, devançant le sélectionneur des Bleus, vainqueurs de la dernière Coupe du monde, Didier Deschamps.

Jamel Debbouze, un habitué du top, n’y figure pas. Il a sans doute payé les frais du choix des responsables de la publication française ayant opté pour un classement paritaire (25 pour les hommes et 25 pour les femmes).

Dans la catégorie des personnalités féminines préférées des Français, l’actrice Sophie Marceau devance l’actrice Marion Cotillard et l’humoriste Florence Foresti.

Par ailleurs, les politiques (hommes et femmes) semblent n’avoir pas la cote. Aucun d’entre eux ne figure dans ce classement.