Après une édition virtuelle, l'année dernière en 2020, le Festival International d'art vidéo de Casablanca est de retour en présentiel. La 27e édition est prévue du 23 au 27 novembre 2021 avec le Québec comme invité d'honneur.

Les organisateurs de cet évènement culturel, l’un des plus anciens et des plus prisés à Casablanca et fondé par la faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik de l’Université Hassan II ont d’ailleurs décidé d’intituler cette édition "Corps en immersion-Focus Québec".

Pour ceux qui ne le savent pas, le FIAV a été créé en 1993 par la Fondation d’Art et de Culture de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik en partenariat avec les instants vidéos de Manosque (basés actuellement à Marseille). Les porteurs du projet sont Abdelkader Gonegai, Doyen de la Faculté, Président du festival et Majid Seddati, directeur artistique du festival.

Comme précisé dans le communiqué diffusé ce mercredi 3 novembre 2021, le FIAV est une manifestation pluridisciplinaire et une plateforme de création numérique qui a enregistré, depuis sa création en 1993, des milliers de vidéos projetées, des centaines de performances, des centaines d’installations, des centaines de Workshops et de Master Class, une trentaine de Colloques et de Conférences ainsi que la participation de centaines d’artistes de renommée internationale au profit de la jeunesse marocaine.

A l’instar des précédentes éditions, le festival portera sur 3 principaux axes dont les volets artistiques, pédagogiques, et scientifiques. Créations, installations, danse et art numériques, master class et workshops animés par des artistes professionnels sont au menu.

Le FIAV viendra investir plusieurs espaces culturels dont l’Institut Français de Casablanca, le Studio des Arts Vivants, le complexe Moulay Rachid et l’Institut Cervantès.

Le programme complet et détaillé sera annoncé dans les prochains jours.