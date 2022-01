© Copyright : Facebook

Suite à l'évolution de la situation épidémiologique liée au Covid-19, la 18e édition du Festival international cinéma et migrations d’Agadir a été reportée à fin février, annoncent les organisateurs.

Prévue du 4 au 10 février prochain, la 18e édition du Festival international cinéma et migrations d’Agadir a été reportée de quelques jours et se tiendra du 21 au 26 février 2022, a annoncé l'association L'Initiative culturelle, organisatrice de cette manifestation.

Le Festival procède à une sélection internationale de nouveaux films de longs et courts métrages, ayant pour thème l’émigration ou réalisés par des immigrés durant les deux dernières années.

A titre de rappel, la 18e édition du Festival international cinéma et migrations d’Agadir avait été reportée à la période allant du 4 février au 10 février 2022, alors qu'elle devait se tenir initialement du 13 au 18 décembre 2021. Et ce, en raison la décision du gouvernement d’interdire tous les festivals et les manifestations culturelles et artistiques qui avait été annoncée le 3 décembre 2021.