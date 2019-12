Diapo. Retour en images sur le concert de Gims à Marrakech

Le concert "Stars in The place" initié par Maître Gims et organisé hier dimanche 29 décembre à Jamaa El Fnaa a attiré 100.000 spectateurs. L'évènement dans sa troisième édition a réuni plusieurs stars invitées par l'artiste franco-congolais grand amoureux du Maroc.

Par Qods Chabaa