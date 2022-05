© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

Un budget global de 20 millions de dirhams, un événement amené à être domicilié «définitivement» à Rabat, un Prix du Maroc du livre revalorisé… Voici les principales annonces faites ce vendredi par le ministre de la Culture.

Le compte à rebours pour la tenue de la 27e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) est lancé. L’événement est prévu du 3 au 12 juin 2022 à Rabat. Il s’inscrit sous le signe de la littérature africaine. Pour en parler, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication a donné, ce vendredi 27 mai, une conférence de presse à Rabat.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter le budget global de cet événement, soit 20 millions de dirhams, financé à hauteur de 8 millions par le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra et de12 millions de dirhams par le ministère de la Culture. A ce titre, Mehdi Bensaïd et le président de la région, Rachid Abdi, ont signé deux conventions de coopération. L’une concerne un accord-cadre devant régir les futures relations culturelles avec la région et l’autre sur le financement d’une partie de l’organisation de ce salon. Les deux hommes se sont félicités à cette occasion de la mise en place de ce partenariat, le qualifiant de premier du genre dans le domaine de la culture entre une région, une ville et le département de la Culture.

Désormais, la région de Rabat-Salé-Kénitra va se démarquer en inscrivant officiellement, et pour la première fois au Maroc, le secteur de la culture dans son budget et sa stratégie.

L’événement verra, pour rappel, la participation de 57 pays et de 237 exposants. La ville de Rabat, désignée capitale africaine de la culture et capitale du patrimoine musulman par l’UNESCO, a été choisie comme lieu du 27ème SIEL. Le choix de domicilier définitivement l’événement à Rabat, en remplacement de Casablanca, n’est toujours pas tranché, a néanmoins assuré le ministre. «Une commission devra plancher sur cette option dans les prochains mois», a affirmé Bensaïd. Mais, d’après certains observateurs, la décision semble déjà prise. Et tout porte à croire que Casablanca devra abriter un autre événement dédié au livre, le SIEL proprement dit devant être organisé dorénavant à Rabat.

Lors de la conférence de presse, Abdelkader Retnani, fondateur et directeur de l’édition du groupe La Croisée des Chemins, a d’ailleurs regretté ce transfert, même s’il dit en comprendre les raisons.



D’autre part, le ministre a annoncé que le montant du Prix du Maroc du Livre a été porté à 200.000 dirhams en 2022, au lieu de 120.000 dirhams auparavant.

Répondant, par ailleurs, à une question de Le360, le ministre Mehdi Bensaïd et l’ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique au Maroc, Mouhamadou Youssifou, ont défendu l’idée de la création au Maroc d’un Grand prix du livre africain, et ce, en partenariat avec d’autres partenaires africains.

De son côté, la commissaire du 27ème SIEL, Latifa Mouftaqir, a fourni une fiche technique sur l’évènement, indiquant que les «espaces dédiés à cette manifestation se chiffrent à 6». Parmi eux, 500 mètres carrés sont réservés à l’enfance et devront abriter 226 ateliers, a-t-elle dit. Quelque 128 activités culturelles seront organisées lors du prochain SIEL, avec la programmation de 457 intervenants dont 137 étrangers. Le salon ouvre chaque jour ses portes de 10 heures à 20 heures, sans discontinuer.