Clash sur les réseaux sociaux entre Saïd Taghmaoui et Momo Bousfiha

Rien ne va plus entre Saïd Taghmaoui et Momo Bousfiha. L’acteur franco-marocain vient de publier l’extrait vidéo d’une émission avec Momo Bousfiha, qui date de 5 ans. Dans cette vidéo, on voit Momo poser des questions sur les accessoires vestimentaires que portait l’acteur (montre, lunettes, ceinture, chaîne…), qui était son invité du jour. Même s’il ne le montrait pas, Saïd Taghmaoui affirme s’être senti particulièrement mal à l’aise.

«C’est à partir de ce moment précis que le malaise a débuté. J’ai essayé de rester le plus calme et le plus poli possible, mais ça commençait à sentir mauvais. Il n’arrêtait pas de faire référence à ma montre et aux bijoux que je portais. Je me suis même senti obligé de me justifier par rapport à la chaîne que mon grand frère, paix à son âme, m’avait offerte», écrit-il sur son compte Instagram.

La publication a suscité une salve de commentaires solidaires avec Saïd Taghmaoui, et pour le moins négatifs à l’égard de l’animateur vedette de Hit Radio.

La question s’impose: pourquoi Saïd Taghmaoui a-t-il décidé de publier l’extrait d’une émission vieille de cinq ans et qui était à l’époque passée comme une lettre à la poste? À en croire une source au sein du management de l’acteur, ce dernier aurait été courroucé par des propos jugés injurieux et dégradants que Momo aurait eus auprès d’une communauté d’artistes.

«Momo a déclaré à des amis communs que Saïd Taghmaoui se faisait de l’argent sur le dos des orphelins du Maroc. Tout ça parce qu’il avait entamé une campagne de communication pour le compte de l’association qu’il parraine à Essaouira. Énervé, Saïd a réagi en diffusant cet extrait où l’on voit bien qui est le vrai opportuniste. Car au cours de l’émission, Momo avait pris la ceinture de l’acteur, mais ne la lui avait jamais rendue», souligne notre source.

Et ce n’est pas fini. Ayant décidément de la suite dans les idées, Saïd Taghmaoui a lancé un hashtag «#rendlaceinture» et a récolté plusieurs commentaires de soutien. En guise de représailles, Momo Bousfiha s’est pour le moment contenté de se désabonner des comptes de l’acteur sur les réseaux sociaux. Contacté par Le360, l’animateur n’a pas souhaité réagir à cette polémique.

Dans une vidéo publiée hier sur Instagram, Saïd Taghmaoui a réitéré son invitation à Momo pour un débat en direct à la radio, invitation à laquelle le concerné n’a toujours pas répondu. Un clash sur les ondes en perspective?