© Copyright : DR

Le long-métrage marocain de Mohamed Amin Mouna a raflé deux prix, alors que le court-métrage "Dernière médaille" a reçu une mention spéciale du jury.

Le film marocain "The Punch" du jeune réalisateur Mohamed Amin Mouna a remporté hier, jeudi 12 novembre 2020, les prix du meilleur film arabe (Prix Nour Al-Sharif) et du meilleur rôle masculin (Prix Omar Sharif) décerné à l'acteur Rabie Aklim, à l'issue du 36e Festival d'Alexandrie du film méditerranéen.

"The Punch", qui avait reçu les prix du montage et de la musique authentique lors de la 21e édition du film national de Tanger, relate l'histoire de Rabii, un jeune chômeur issu d'un milieu défavorisé, qui rencontre Mustapha, un ancien boxeur raté, parce qu'alcoolique. Mustapha essaye de convaincre Rabii de devenir une légende de la boxe. S'ensuivent des péripéties non sans bizarreries, et des formes de harcèlement qui s'intensifient contre Rabii par son frère aîné, paralytique, et par sa mère, qui n'hésite pas à lui rappeler son incapacité à subvenir aux besoins de leur famille.

Le réalisateur marocain Daoud Oulad Sayed figure parmi les membres du jury du Festival international d'Alexandrie du film méditerranéen, présidé par la cinéaste égyptienne Inass Deghidi. Parmi les membres du jury, il y a aussi l'écrivain et producteur italien Marc Serena et les actrices italiennes Marzia Tedeschi et Angelique Kafalary.

Dans la compétition des courts-métrages, l'acteur Ezz Al-Arab El-Keghat a reçu une mention spéciale du jury pour son rôle dans le film "Dernière médaille" du jeune réalisateur Yazid Al-Kadiri. Quant au prix du meilleur long-métrage, il a été décerné à un film grec, "Bari", alors que le prix spécial du jury a été attribué à un film espagnol, "Fenêtre sur la Mer".