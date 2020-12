La fresque signée Senzoclouds et Abid, réalisée dans le cadre de Casa Mouja 2020.

La cinquième édition de Casa Mouja, l'évènement de street art, se poursuit jusqu'au 30 décembre. La première fresque réalisée cette année vient à peine d'être dévoilée, mais a déjà ému la Toile. Cette œuvre signée Senzoclouds et Abid est dédiée au personnel hospitalier.

L’évènement de street art Casa Mouja investit actuellement Casablanca. Les murs de plusieurs quartiers de la Métropole seront habillés de fresques réalisées par des dessinateurs et des graphistes marocains.

La première de ces réalisations est visible sur la place El Yassir au quartier Roches Noires et suscite déjà bon nombre de commentaires élogieux sur la page Facebook de Casa Mouja.

Signée par le tandem Senzoclouds et Abid, cette fresque est un hommage au personnel hospitalier engagé depuis plusieurs mois dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

D’autres murs sont actuellement peints par d’autres artistes et leurs créations seront dévoilées dans les prochains jours. On annonce notamment deux fresques au quartier Salmia 2 signées par Older et Sara. Amine Brush réalise quant à lui son «Cube électrique» du côté de la promenade maritime.