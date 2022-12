© Copyright : DR

VidéoLe coup d’envoi de la troisième édition du Festival international des nomades dans la province d’Assa-Zag, plus précisément dans la commune de Touizgui, a été donné samedi 24 décembre 2022.

C’est parti pour la troisième édition du Festival international des nomades à Assa-Zag, plus précisément dans la commune de Touizgui. Cette nouvelle édition a démarré hier samedi avec la participation de 18 pays, confirme le président de la commune de Touizgui et responsable du festival, Hadrami Benka.

Cette manifestation culturelle a toute une panoplie d’objectifs. Benka a indiqué, dans une déclaration pour Le360, que le programme du festival comprend une série d’activités, dont notamment des ateliers sur le tourisme du désert, animés par des experts, au profit des porteurs de projets de la région.

Les activités phares incluent également des ateliers liés à la culture nomade et à la gestion des pâturages, ainsi que des courses de chameaux permettant de découvrir les traditions des tribus nomades.

Le Festival international des nomades a pour objectif de valoriser le patrimoine nomade, préserver l’héritage culturel saharien et faire connaître les potentialités naturelles, culturelles et touristiques de la région et soutenir l'économie locale, a poursuivi Hadrami Benka.

Il convient de rappeler que la troisième édition du Festival international des nomades est organisée par la Fondation Touizgui pour le développement, la culture et la protection du patrimoine.