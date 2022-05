© Copyright : DR

Après deux ans d'absence due à la crise sanitaire du Covid-19, le festival Taragalte à M'hamid El Ghizlane sera de retour du 28 au 30 octobre 2022. La programmation sera dévoilée ultérieurement.

Le festival Taragalte sera de retour avec une 11e édition placée sous le thème «La sobriété en héritage». Ainsi, cette année, il tentera de puiser dans les sagesses des nomades des quatre coins du globe, «les réponses à l'urgence d'un monde en perte de repères. La sobriété, valeur cardinale de la culture nomade, est aujourd'hui un prérequis pour affronter les mutations du monde: climatiques et civilisationnelles», précisent les organisateurs de ce festival dans un communiqué diffusé ce lundi 23 mai 2022.

Comme à l'accoutumé, le festival se tiendra au milieu des dunes de sable, dans la province de Zagora, près de l'oasis de M'Hamid El Ghizlane (Sud du Maroc), et est programmé du 28 au 30 octobre 2022. Il prendra place précisément près de l'ancien point de départ des caravanes qui sillonnaient autrefois le Sahara, de M'Hamid el Ghizlane à Tombouctou.

Cette nouvelle édition sera également l'occasion de marquer la 9e étape de la Caravane culturelle pour la paix, après celle à Ségou lors du Festival au désert qui s'est tenue à Ag’na au Mali, afin de poursuivre l'engagement et la coopération sahélo-transsahariens en faveur du dialogue, de la solidarité et de la paix entre ces peuples frères.

En effet, le festival Taragalte est membre cofondateur du réseau de la Caravane culturelle pour la paix, soutenu par la fondation DOEN (Pays-Bas) qui s'inspire du rôle historique des caravanes des siècles derniers qui n'étaient pas seulement économique, mais également socio-culturel. En effet, elles rassemblaient les peuples et leurs familles autour de la musique, de la poésie, de l'art et d'un certain mode de vie.

Le festival Taragalte est né en 2009, inspiré par le moussem et ses traditions, afin de contribuer au développement socio-économique de la région et de promouvoir le patrimoine culturel nomade. Taragalte est un festival qui permet de rencontrer les populations locales et internationales qui partagent l'amour de la musique, de l'art et de la culture. Les artistes vivent au quotidien avec les festivaliers et c'est ce qui donne à cet évènement cette atmosphère unique de partage.

Le festival Taragalte est également membre du circuit «EcofestAfrica EFA» qui est un réseau de festivals éco-responsables (festivals verts) né à Ségou en 2020, à la suite d'un atelier organisé par la Caravane culturelle pour la paix en partenariat avec l’IKAM (Institut kôre des arts et métiers).

Il regroupe des festivals d'Afrique du Nord, de l'Ouest, du Centre et de l'Est. La programmation sera dévoilée ultérieurement.