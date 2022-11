Première de couverture de «Regard sur les artistes modernes et contemporains arabes», le nouveau livre de Brahim Alaoui, aux éditions Skira Paris.

Après plus de trois décennies consacrées à la médiation interculturelle, Brahim Alaoui, ancien directeur du musée de l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris, revient dans ce livre sur ses rencontres et ses échanges avec cinquante artistes modernes et contemporains arabes qui ont forgé l'histoire de l'art du XXe siècle.

C’est un livre qui se nourrit d’expériences personnelles, basé sur des moments vécus et riches d’échanges et de rencontres, que livre Brahim Alaoui avec la parution, aux éditions Skira Paris, de «Regard sur les artistes modernes et contemporains arabes».

A travers les pages de ce livre qui débute par une préface riche en enseignements sur l'histoire de l'art dans ces régions du monde et un premier chapitre consacré aux modernités artistiques du monde arabe au XXe siècle, Brahim Alaoui partage sa connaissance profonde de cette scène artistique arabe qu’il a parcourue de bout en bout, au gré de ses voyages.

Au fil des portraits d’artistes croqués chez eux ou dans leur exil, il pose un regard sensible et profondément humain sur le travail d’une génération d’artistes modernes, souvent formés dans l’Europe d’après-guerre qui, une fois de retour dans leur pays, ont entamé une réflexion sur leur identité et élaborent leur modernité postcoloniale.

Puis, dans cette sélection de cinquante artistes, il présente aussi une partie de ces artistes contemporains qui, au tournant du XXIe siècle, se sont émancipés des voies classiques de la représentation, explorant de nouveaux médiums et apportant une contribution originale à la dynamique globale de connexion et d’interaction artistique internationale.

De Farid Belkahia et Fouad Bellamine, en passant par Chaïbia, Mounir Fatimi, Mohammed Kacimi et Mohamed Melihi du côté des artistes marocains, à Kader Attia, artiste franco-algérien ou Youssef Nabil, artiste égyptien, l’auteur livre les coulisses de ses rencontres avec des artistes du monde arabe de différentes générations.

A travers ces portraits illustrés par des photos d’artistes et des reproductions d’œuvres, l’auteur croise l’histoire de l’art et les débats d’idées qui traversent le monde arabe depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours, avec ses utopies, ses tragédies, ses résiliences et ses espérances.

Une publication qui se veut aussi une contribution à la réflexion sur «la modernité» repensée dans sa pluralité à l’aune des nouvelles valeurs requises par la mondialisation culturelle.