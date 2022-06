© Copyright : Said Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Le groupe musical militaire américain Free Groove a donné, jeudi 23 juin à Tanger, un concert riche en mélodies et en rythmes des années 1970, gratifiant le public d'un incomparable mélange de rock, de pop et de jazz américain afin de célébrer l’exercice militaire African Lion 2022.

Free Groove, le premier groupe de jazz de l’armée américaine en Europe et en Afrique, s’est produit, jeudi 23 juin, en concert à Tanger. Les musiciens ont enflammé la scène pour la plus grande joie du public féru de ce genre musical indémodable d’origine afro-américaine, qui se distingue par ses rythmes et une improvisation vocale dont il se sert souvent comme instrument à part entière.

Approchée par Le360, Nikki Lomonof, membre de Free Groove, a indiqué que ce concert célèbre les relations historiques unissant le Maroc et les Etats-Unis, précisant que le groupe est très heureux de faire vivre au public une telle ambiance, pour célébrer l’exercice African Lion 2022.

De son côté, Ben Pennington, également membre de ce groupe, a indiqué que les habitants de Tanger sont très accueillants et bienveillants et qu’il est content de faire partie des personnes animant cette soirée, afin d'offrir aux mélomanes un voyage dans le répertoire des années 1970.

Andrew Yost a dit, pour sa part, être fasciné par la beauté de la ville, décrivant l’ambiance de grande convivialité qui y règne au grand bonheur des visiteurs.

Free Groove se produit, rappelons-le, lors d’une série de concerts publics et gratuits à travers le Maroc, depuis le 17 jusqu'au 28 juin 2022. Cette tournée intervient dans le cadre de l’exercice African Lion 2022 et est organisée par l’ambassade des Etats-Unis.

Le groupe, qui a fait escale le 17 juin à Casablanca, Place des Nations Unies, dans le cadre de la Journée internationale de la musique, s’est ensuite produit le 19 juin à Kasbah Mehdia à Kénitra, puis le 21 juin à Rabat, à l’esplanade de la bibliothèque nationale du Royaume.

Composé de membres des forces armées américaines spécialement sélectionnés pour leurs capacités d’improvisation et d’arrangement de jazz, Free Groove se produira également le 26 juin à Agadir, Place Al Wahda (corniche), et le 28 juin à Taroudant, Place 20-Août. Tous les concerts débuteront à 19h00 et seront gratuits et ouverts au public.

Le groupe de soldats-musiciens interprète des morceaux de musique à partir d’un large éventail de styles de jazz, dont le straight-ahead, le bebop, le cool jazz et le latin. En plus de divertir les troupes américaines, Free Groove se produit régulièrement devant les hauts responsables de l’armée américaine et leurs invités diplomatiques.