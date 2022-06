© Copyright : Khalil Essalak / Le360

Free Groove, le premier groupe de jazz de l’armée américaine en Europe et en Afrique, a enflammé la scène, vendredi 17 juin 2022. Cette formation a offert son incomparable mélange de rock, de pop et de jazz américain au public, place des Nations Unies à Casablanca, afin de célébrer l’exercice militaire de l’African Lion, et la Fête de la musique.

Sergeant Ben Pennington, membre de ce groupe, a fait part, face caméra pour Le360, de sa joie de pouvoir animer cette soirée et de partager sa passion avec le public marocain, réceptif et au goût musical raffiné. Il a tenu à souligner qu'il s'agit de la deuxième fois que Free Groove se produit au Maroc, en marge de sa participation à l'exercice militaire African Lion.

Sergeant Ben Pennington, membre de ce groupe, a fait part, face caméra pour Le360, de sa joie de pouvoir animer cette soirée et de partager sa passion avec le public marocain, réceptif et au goût musical raffiné. Il a tenu à souligner qu’il s’agit de la deuxième fois que Free Groove se produit au Maroc, en marge de sa participation à l’exercice militaire African Lion.

En effet, a-t-il poursuivi, le groupe a joué en 2021 devant le public gadiri et celui de Taroudant. Cette année encore, Free Groove promet de mettre de l’ambiance, en interprétant d’anciens morceaux des grands noms du jazz et autres, notamment de Stevie Wonder, mais aussi en misant sur l’improvisation vocale musicale et sur diverses imitations vocales d'instruments. De quoi régaler le public, attendu prochainement à Rabat, Kénitra, Tanger, Taroudant et Agadir.

Sergeant Michael Blue n’a pas hésité, quant à lui, à promettre de chauffer l’ambiance sur scène et de transporter le public à l’époque des grands classiques du jazz. Il a aussi souligné que Free Groove est impatient de retrouver les amoureux de ce genre musical pour partager avec eux des moments inoubliables.

Le groupe musical militaire américain Free Groove se produira, rappelons-le, lors d’une série de concerts publics et gratuits à travers le Maroc, du 17 au 28 juin. Leur tournée intervient dans le cadre de l’exercice African Lion 2022 et est organisée par l’ambassade des Etats-Unis.

Le groupe, qui a fait escale le 17 juin à Casablanca, Place des Nations Unies, dans le cadre de la Journée internationale de la musique, se produira le 19 juin à Kasbah Mehdia à Kénitra, devant les portes de la Kasbah et le 21 juin à Rabat, à l’esplanade de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc.

Free Groove se produira également le 23 juin à Tanger (Corniche), le 26 juin à Agadir, Place Al Wahda (corniche) et le 28 juin à Taroudant, Place 20-Août. Tous les concerts débuteront à 19h00 et seront gratuits et ouverts au public.