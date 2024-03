À l’affiche de «Naïb Al Raïs»: Mohammed Azzam, alias Bahloul, se confie sur son retour au petit écran

Le comédien Mohammed Azzam, plus connu sous le nom de Bahloul.

Mohammed Azzam, qui s’était éclipsé des écrans depuis un moment, fait son grand retour dans la série comique «Naïb Al Raïs», ou il reprendra son rôle emblématique de Bahloul. Interrogé à cette occasion par Le360, le comédien a exprimé sa joie de réapparaître dans cette sitcom avec son personnage habituel. Il y donnera la réplique à Saïd Naciri.

«Je suis heureux de faire partir de ce casting qui réunit une brochette de stars marocaines, telles que Saïd Naciri, Ilham Ouaziz, Naïma Ilyas, Salah Eddine Benmoussa, et d’autres», a confié Mohamed Azzam depuis les coulisses du tournage de «Naïb Al Raïs».

Il a cependant exprimé son mécontentement envers une partie du public qui semble être créée uniquement pour critiquer. «Le public qui qualifie les séries comiques d’“acides” est un public malveillant et de mauvais goût artistique», a-t-il martelé, précisant que ce terme dérange profondément les artistes.

Pour Mohammed Azzam, le public se divise en deux catégories: une classe sophistiquée qui suit et laisse des commentaires positifs, et une autre qui se contente de critiquer sans réaliser les efforts déployés par les créateurs d’œuvres comiques.

Quant aux rumeurs sur certains réalisateurs qui l’auraient blacklisté, Mohammed Azzam nie catégoriquement et assure qu’il reste sollicité pour participer à de nombreuses œuvres. Il reconnaît néanmoins que certains réalisateurs peuvent parfois mélanger ses affaires personnelles et son travail. Et d’insister sur le fait qu’il est toujours prêt à répondre présent lorsque le travail en vaut la chandelle.