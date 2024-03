Télé: Ahmed Ntama, scénariste et star de «Baba Ali», révèle les coulisses de la saison 4

Ahmed Ntama, acteur principal et scénariste de la série à succès «Baba Ali», a dévoilé pour Le360 les derniers détails sur la très attendue quatrième saison. «Cette nouvelle saison a accueilli une pléthore de nouveaux visages, promettant ainsi un renouveau passionnant pour les fidèles de la série», assure-t-il.

Et de révéler: «Bien que les trois premières saisons aient été tournées dans les pittoresques villages de la région d’Al Haouz, les conséquences du séisme de septembre dernier nous ont contraints à nous déplacer vers la région d’Ouzoud, dans la province d’Azilal.»

Mais notre interlocuteur tient à rassurer les fans de la série: «Malgré l’addition de personnages et les changements de décor, la série a maintenu l’atmosphère familière, l’intrigue mêlant drame et comédie et le suspense qui ont captivé les téléspectateurs tout au long des saisons précédentes.»

Lire aussi : Télé: le secret du succès de la série «Baba Ali» de Mustapha Achaouer

Depuis sa première saison, «Baba Ali» a su conquérir le cœur des téléspectateurs, réalisant des scores d’audience impressionnants sur la chaîne amazighe de la SNRT et cumulant des nombres de vues considérables sur YouTube au fil des ans.

La série explore les relations complexes d’un homme humble, au sein de sa famille et de sa communauté, dans un village amazigh qui célèbre la beauté de la nature et du patrimoine marocains. Avec son style narratif engageant et son scénario unique, elle aborde avec finesse des thèmes dramatiques tout en reflétant des réalités sociales et humaines.