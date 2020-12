© Copyright : DR

Je souhaite que notre pays puisse être assez fort et assez calme pour encaisser les tonnes d’insultes que les dirigeants de notre voisin bien aimé ne vont pas tarder à déverser sur nous.

– T’as vu? T’as lu le communiqué du Palais royal? T’as vu?

– Oui, bien sûr, je suis au courant.

– C’est tout, tu ne réagis pas, tu ne fais pas de commentaire, toi qui critiques tout et tout le monde?

– Je suis serein et je note dans ma mémoire que c’est un évènement étonnant…

– Seulement étonnant? Tu veux dire historique… His-to-ri-que!

– Ecoute, je ne suis pas surpris. Cela fait presque un an que des rumeurs circulent; j’en avais même parlé à l’époque. Je me suis souvenu de ce que disait Montaigne dans ses Essais: «C’est une folie de faire dépendre le vrai et le faux de notre capacité de juger».

– Et alors? Qu’en penses-tu aujourd’hui que ces rumeurs se sont réalisées? Que dit ta capacité de juger?

– Quand même, la pauvre Palestine a été abandonnée par tous les Arabes; il n’y a plus que les Turcs pour les soutenir publiquement…

– Le Maroc a toujours soutenu la cause palestinienne. Il y a même une taxe sur le tabac et les billets d’entrée au cinéma que le Maroc prélève et envoie aux Palestiniens. Tu es trop jeune pour t’en souvenir. C’était une décision de feu Hassan II. Et puis le communiqué du Palais royal a bien rappelé que le Maroc continuera de tout faire pour qu’il y ait deux Etats et que justice soit rendue à ce peuple qui est dispersé depuis 1948.

– Oui, mais tendre la main à l’ennemi sioniste… C’est grave! Tu ne t’en rends pas compte! Israël! L’entité sioniste! Tu te souviens qu’on n’avait à une époque même pas le droit de prononcer son nom dans les infos…

– Je crois que le Maroc veut juste récupérer ses centaines de milliers de juifs marocains partis souvent contre leur gré en Israël.

– Et pour ça, il oublie tout ce qu’Israël a fait aux Palestiniens!

– Non, personne n’oublie l’occupation des territoires, ni l’embargo contre Gaza, ni les maisons dynamitées parce que soupçonnées d’avoir abrité un résistant palestinien que l’Etat israélien appelle «terroriste».

– Oui, mais les pauvres…

– Ecoute, n’oublie pas qu’ils se sont déchirés et il existe aujourd’hui deux entités palestiniennes, l’une, l’Autorité sous la direction de Mahmoud Abbas à Ramallah, l’autre, le Hamas, à Gaza, soutenu par l’Iran, lequel Iran est l’ennemi juré de tous les pays arabes…

– Et tout ça fait qu’on va normaliser les relations avec l’ennemi des Palestiniens?

– Trump a fait une proposition que le Maroc a eu du mal à refuser; tu te rends compte, l’Amérique, la première puissance du monde, reconnaît la marocanité de notre Sahara que nos voisins nous disputent. J’ai vu hier, leur ambassadeur exhiber la carte du Maroc sans le fameux trait qui sépare le pays! La carte du Maroc est aujourd’hui entière, du point de vue américain! Ce qui n’est pas le cas en France ou en Espagne!

– C’est un troc, je te donne ça, tu me donnes ça!

– Si tu veux. Disons que le Maroc fait de la realpolitik. Il ne renonce pas à ses valeurs, il protège ses intérêts.

– Et tu crois qu’on va enfin être tranquille, que plus personne ne va contester l’intégrité territoriale de notre patrie?

– Hélas, nous ne serons pas tranquilles. La preuve, on entend déjà le bruit des bottes algériennes à nos frontières.

– Donc, on a pris un gros risque ?

– Non, l’histoire a sa propre logique. Jamais, je te dis bien, jamais, les généraux algériens n’admettront que le Sahara fait partie intégrante de notre territoire. Jamais. Parce qu’ils sont jaloux, parce qu’ils sont discrédités par leur peuple, parce qu’ils préfèreront la fuite en avant pour ne pas régler leurs problèmes internes.

– Alors, on se met sous le parapluie américano-israélien…

– On n’a pas le choix. La question du Sahara occupe notre diplomatie depuis 45 ans. Le Maroc a tout fait pour parvenir à un accord avec ses adversaires. Mais le problème n’est pas là, le problème est d’ordre pathologique. Tu n’étais pas né lorsque Houari Boumédiène a renvoyé en 24 heures 350.000 Marocains qui résidaient légalement en Algérie; il a séparé maris et femmes, il a utilisé la violence pour se venger du fait que le Maroc avait récupéré une grande partie de ses provinces du sud. Les dirigeants algériens n’ont jamais supporté que le Maroc les ait aidés durant leur guerre contre la France. Les dirigeants algériens n’acceptent pas l’histoire millénaire de la nation marocaine. Voilà, c’est un problème d’ordre psychique. Mais il faut dire que le peuple algérien ne les suit pas. Il aime le Maroc et ne comprend pas pourquoi les généraux dépensent des milliards pour un mouvement qu’ils ont créé artificiellement.

– C’est pour ça que l’Algérie refuse d’ouvrir les frontières avec le Maroc. Ils craignent que beaucoup d’Algériens n’émigrent chez nous!

– C’est ça.

– J’ai peur de la guerre…

– Ne t’en fais pas. Les généraux algériens vont s’agiter puis ils verront qu’avec la guerre, ils perdront la manne pétrolière et gazière dont ils profitent beaucoup.

– Tu crois? Tu es toujours comme ça?

– C’est à dire?

– Serein, tranquille, calme, cool, où as -tu appris cette sagesse?

– Dans les livres.

– Quels livres ?

– Les livres d’histoire et aussi chez des philosophes comme Socrate, Aristote, Spinoza et aussi Montaigne… C’est le moment de te mettre à lire Mahmoud Darwich, l’immense poète palestinien.

– S’il était là, il n’aurait pas été content.

– Sans doute, mais il était lucide sur l’état du monde arabe et n’avait pas d’illusion sur «les pays frères»!

– Je reste sur ma faim; tu as réponse à tout. Mais je préfère retenir de cette actualité un pas de géant pour résoudre le conflit factice du Sahara et l’espoir que le Maroc défende mieux les intérêts des Palestiniens maintenant qu’il a établi des relations diplomatiques avec Israël.