Atlas Studios à Ouarzazate: un lieu mythique ouvert aux touristes et aux événements privés

Avec un paysage spectaculaire et une riche histoire de tournages de films et séries cultes, tels que «Gladiator, Game of Thrones» ou encore «La Momie», les Atlas Studios invitent les visiteurs à une immersion fascinante dans les coulisses du cinéma. Les visites guidées offrent une expérience immersive à travers des décors somptueux et des anecdotes inoubliables, où chaque pas transporte le visiteur dans un univers cinématographique.

En plus de l’accueil des visiteurs, les Atlas Studios se positionnent comme une destination exclusive pour l’organisation d’événements privés. Que ce soit pour des mariages, des réceptions d’entreprise ou des productions artistiques, les espaces des studios offrent des décors naturels et variés, parfaits pour des expériences inoubliables et personnalisées.

La flexibilité et l’authenticité des lieux permettent une adaptation aux besoins des organisateurs, créant ainsi des événements sur mesure empreints de magie cinématographique.

Les Atlas Studios d’Ouarzazate, véritable temple du cinéma, se réjouissent d’accueillir passionnés, visiteurs curieux et organisateurs d’événements, pour leur offrir une expérience unique au cœur de l’un des studios les plus mythiques au monde.