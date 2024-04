Aghroud, le village de pêcheurs devenu galerie d’art à ciel ouvert

C’est l’histoire d’un petit village de pêcheurs, situé à une trentaine de kilomètres au nord d’Agadir, longeant la route d’Essaouira. Répondant au doux nom amazigh d’Aghroud, cette localité semble presque irréelle quand le soleil illumine les façades de ses maisons peintes de couleurs aussi vives que bigarrées.

Tout a commencé il y a une dizaine d’années, quand, inspiré par l’envie de rompre avec la monotonie des murs ternes, Abdelkebir Moutli, activiste associatif local, a eu l’idée de peindre sa maison d’une teinte chatoyante. L’effet fut si frappant, et visiblement si séduisant, qu’il a incité ses voisins à l’imiter.

Peu à peu, au fil des mois et des ans, la contagion chromatique se propage, transformant le village en une succession sans fin de panneaux de couleurs. Aujourd’hui, Aghroud ne se contente plus de teinter ses maisons de tons flashy, y ajoutant des motifs, des dessins et autres fresques géantes qui viennent orner désormais ses murs. De quoi donner à ce village des allures de galerie d’art à ciel ouvert… et faire passer le bleu de Chefchaouen pour une esquisse timorée.

Les visiteurs, intrigués par cette explosion de couleurs, peuvent facilement accéder à ce village via Taghazout, en taxi ou en bus, pour découvrir ce spectacle unique. «Les couleurs et les designs sont fantastiques... Tout ici est imprégné de couleur, ce qui rend le lieu féerique», s’enthousiasme une touriste émerveillée par la magie d’Aghroud.

Mais Aghroud n’est pas seulement un régal pour les yeux. «J’ai été éblouie par la beauté de la plage et la gentillesse des habitants dès ma première visite. Avec le temps, j’ai vu le village évoluer, grâce aux efforts des résidents et d’une association locale pour moderniser le lieu tout en préservant ses traditions et son environnement naturel», nous confie une habituée des lieux.

Les habitants du village, anciens pêcheurs pour la plupart, partagent volontiers leur quotidien avec les visiteurs, leur offrant un aperçu de la simplicité et de la beauté de leur mode de vie. Les maisons d’hôtes familiales, où l’on sert des plats locaux, permettent aux touristes de s’imprégner pleinement de l’expérience Aghroud.