Visite guidée de la Kasbah d’Amridil, l’une des plus prestigieuses de Ouarzazate

Résidence fortifiée, la Kasbah Naciria d’Amridil a été construite, en terre crue, au 17ème siècle par le cheikh et aâlem (savant religieux), Fkih Naciri qui en fit un prestigieux établissement de l’enseignement religieux fréquenté alors, du temps de la dynastie saâdienne, par les étudiants des régions sahariennes du Sud du pays. Le cheikh Naciri s’adonnait également au troc et exerçait cette activité entre la vallée du Draâ-Tafilat et le Sahara.

Une équipe du Le360 a visité, ce week-end, la Kasbah d’Amridil, dont le nom signifie en amazigh «la perdrix», symbole du mode de vie traditionnel avec la médersa (école coranique), les fours pour le pain et la presse à huile.

Cette Kaskah, l’une des 40 citadelles réparties entre Ouarzazate et la vallée de Skoura, est composée de plusieurs niveaux bâtis en terre autour de hautes tours qui surplombent une vaste et belle oasis. Cette fortification a récemment été réhabilitée.

La renommée de la Kasbah Amridil a dépassé les frontières marocaines puisqu’elle accueille chaque année de nombreux touristes. Désormais, elle fait partie du circuit touristique de la ville d’Ouarzazate.

La Kasbah Amridil et le Ksard’Aït Benhaddou sont les deux plus importants édifices de la région. Les deux sites sont situés sur la route dite des «100 kasbah» érigées entre Ouarzazate et Kalaat M’Gouna.