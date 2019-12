Célébrer l'avènement du nouvel an fait désormais partie intégrante de la culture de nombreux Marocains. Une fête qui leur permet d’accueillir la nouvelle année avec un esprit vif et gai. Décorations, fleurs, gâteaux, et cadeaux… Voici ce que prévoient ces Marocains pour fêter l’arrivée de 2020.