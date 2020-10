© Copyright : Le360

A partir de ce mercredi 21 octobre, le couvre-feu nocturne sera à nouveau imposé à Oujda. Voici ce qu’en pensent les habitants de la capitale de l’Oriental. Reportage.

Au vu de l’évolution de la situation épidémique, les autorités publiques ont décidé de soumettre à nouveau Oujda à un couvre-feu nocturne dès ce mercredi 21 octobre. Et cette décision divise les Oujdis.

Pour Nadia, mère de famille, une telle décision ne ferait qu’à ajouter à la confusion chez les gens comme cela a été le cas lors des décisions contradictoires concernant l’ouverture, puis la fermeture, des écoles. Toutefois, elle insiste sur l’obligation, pour les populations, de respecter les mesures sanitaires, la distanciation sociale en premier lieu.

Achraf. T. est d’un avis contraire. «Il y a trop de relâchement de la part d’une bonne partie des habitants et surtout dans les marchés et les souks», affirme le jeune homme qui demande à prendre exemple sur la ville de Tanger où il vient de passer quelques semaines et qui a, selon lui, limité les dégâts grâce à une implication de ses habitants.

Mourad. M. abonde dans le même sens et juge de telles décisions insuffisantes tant que les habitants n’y adhèrent pas totalement.

Ceux que nous avons interrogés estiment par ailleurs qu’un couvre-feu nocturne valait mieux qu’un retour à la case confinement général, plus dur à supporter pour tous.