Vidéo. Tanger: des avis partagés sur l'obligation du pass vaccinal

A Tanger, la mesure qui impose le pass vaccinal pour accéder notamment aux cafés et aux restaurants, laisse les citoyens et propriétaires de ces commerces perplexes.

Sur décision gouvernementale, le pass vaccinal est devenu obligatoire dès le jeudi 21 octobre 2021, pour accéder à plusieurs espaces publics et établissements, y compris les cafés et restaurants. A Tanger, les avis des citoyens et propriétaires de cafés divergent quant à l’applicabilité de cette nouvelle mesure. Reportage.

A Tanger, cette nouvelle mesure qui impose le pass vaccinal pour accéder à un grand nombre de lieux, dont les cafés et les restaurants, laisse les citoyens et propriétaires de ces commerces perplexes quant à son applicabilité sur le terrain. Certains s’y opposent, car il se disent pris par surprise, ou parce qu’ils estiment ne pas avoir le droit de vérifier les données personnelles des individus qui se présentent. «Nous rencontrons énormément de problèmes avec nos clients. Quand le serveur demande à vérifier le statut vaccinal du client, celui-ci refuse car selon lui, le garçon ne dispose d’aucun droit pour vérifier son identité et ses données personnelles», explique ainsi Saïd Atribeq, coordinateur de l’association des propriétaires des cafés et des restaurants. Vidéo. Covid-19 au Maroc: ça PASSe ou ça ne PASSe pas dans les cafés et les restaurants à Casablanca? «Nous attendions, avec impatience, la formation de ce gouvernement. Nous espérions qu’elle soit porteuse de solutions, surtout pour les professionnels de ce secteur à l’agonie, quand il s’agit de payer le loyer, les factures et les impôts, alors que les recettes se sont fortement amoindries notamment depuis le début de cette pandémie», déplore le porte-parole de l'association. D’un autre côté, plusieurs personnes supportent cette décision gouvernementale, qu’ils jugent légitime et surtout nécessaire pour assurer un retour à la vie normale, dans les meilleures conditions possibles. Selon Mohamed Alaoui, visiteur à Tanger, «précédemment, les citoyens subissaient les décisions de l’ancien gouvernement. Mais je pense que cette mesure, imposée par ce nouveau gouvernement, arrange la majorité des Marocains, et leur permet de retrouver un semblant de vie normale après plusieurs mois de mesures restrictives». Covid-19 au Maroc: ces zones d’ombre qui entourent encore l’application du pass vaccinal A noter que les fonctionnaires, les employés et les usagers des administrations sont également tenus, pour aller travailler, de fournir le pass vaccinal afin d'accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées. Il est également nécessaire de présenter ce pass pour accéder aux établissements hôteliers et touristiques, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et aux hammams. En résumé, sans pass vaccinal, pas d'activités personnelles ni même professionnelles.

Par Said Kadry