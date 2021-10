© Copyright : le360

Sur décision gouvernementale, le pass vaccinal devient obligatoire à partir d’aujourd’hui, jeudi 21 octobre 2021, pour accéder à plusieurs espaces publics et établissements, y compris les cafés et restaurants. Mais qu’en est-il de son applicabilité sur le terrain? Reportage à Casablanca.

La présentation du pass vaccinal est désormais obligatoire. Cette nouvelle décision prise par le gouvernement entre en vigueur à partir d’aujourd’hui, jeudi 21 octobre.

A Casablanca, dans les cafés et restaurants, certains propriétaires se disent surpris par cette décision, qu’ils jugent légitime, mais prise dans la précipitation et surtout difficile à appliquer. Certains respectent cette nouvelle mesure, tandis que d’autres n’y adhèrent pas, par manque de temps pour mettre en place un dispositif de contrôle efficace, en bonne et due forme.

«Nous ne sommes pas contre cette décision, mais certains cafés ne disposent pas des ressources nécessaires pour mettre en place un dispositif de contrôle du statut vaccinal, alors que d’autres commerces et restaurants bien classés peuvent le faire», explique Mohamed Abdelfadel, Secrétaire général de la Fédération marocaine des cafés et de la restauration rapide.

Pour Oumaima Messhouki, gérante d’un restaurant, le respect de cette mesure n’est pas à débattre. «Avant que le client ne passe sa commande, il lui est demandé de présenter son justificatif de vaccination. D’autant plus que c’est une très bonne initiative, car nous garantissons notre propre sécurité et celle de notre clientèle. Malheureusement, ceux qui n’ont pas de pass vaccinal ne peuvent pas bénéficier de nos services», précise-t-elle.

Par ailleurs, les fonctionnaires, les employés et les usagers des administrations sont également tenus de fournir le pass vaccinal pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées. Il est également nécessaire de présenter ce pass pour accéder aux établissements hôteliers et touristiques, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et aux hammams.

En résumé, sans pass vaccinal, les activités tant personnelles que professionnelles se retrouvent réduites à la portion congrue.