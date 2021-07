© Copyright : le360

Le directeur général de l'Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie et le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, ont signé, ce lundi 5 juillet 2021, un accord cadre de partenariat visant "la redynamisation de la mobilité nationale et l'attractivité des régions touristiques" du Maroc.

Ce partenariat permettra à l'ensemble des citoyens marocains, dont ceux résidant à l'étranger (MRE), de voyager à bord de trains (ligne Atlas et Al Boraq) à des prix avantageux, et ce, dans toutes les régions du Maroc. Cette offre est valable du 15 juillet au 15 septembre 2021.

Les deux institutions ont lancé cette initiative de voyages, baptisée "Ntlakawfbladna" (Rencontrons nous dans notre pays) pour reprendre la campagne nationale lancée en mai dernier par l'ONMT afin de "stimuler les flux touristiques".

Cette offre de voyages s'articule autour de deux formules dont l'une concerne les voyages individuels. Dans le premier cas, il sera mis à la disposition des voyageurs un nombre de 350.000 billets "Yalla Ntlakawfbladna" (Allons nous rencontrer dans notre pays), dont l'unité est vendue entre 49 et 99 dirhams seulement, pour voyager à petits prix vers toutes les destinations à bord d'Al Boraq et d'Al Atlas.

La deuxième formule est liée aux voyages des petits groupes. Grâce à une carte d'abonnement dite "Ntlakawfbladna", il est offert des réductions de 50% sur les trains Al Atlas et 30% sur les trains Al Boraq pour des voyages en famille ou entre amis de 2 à 5 personnes.

Ces deux formules sont commercialisées dans toutes les gares ONCF et sur le site www.oncf-voyages.com, et ce jusqu'au 15 septembre. "A travers ce partenariat, les deux partenaires consolident également leurs expériences pour mettre à disposition des voyageurs une série d'outils d'information et d'inspiration afin de les inciter à voyager plus, à la découverte des mille richesses de notre pays", ont conclu l'ONCF et l'ONMT.