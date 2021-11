© Copyright : DR

A Casablanca, les travaux de rénovation de la mosquée Assuna soulèvent actuellement une vague de contestations. Les architectes tirent la sonnette d'alarme et dénoncent la démolition "injustifiée" des murs sans aucun respect pour ce qui constitue l'une "des pierres angulaires" pour l'inscription de Casablanca sur la liste indicative de l’UNESCO.

Le toit et les murs intérieurs de la célèbre mosquée Assuna de Casablanca sont en cours de démolition. Ce chantier, lancé hier, mercredi 17 novembre 2021, a créé d'emblée la polémique. Plusieurs architectes sont montés au créneau pour dénoncer cette atteinte à un bâtiment qui constitue selon leurs propos l’un des témoins singuliers du style «brutaliste» au Maroc.

L’association Casamémoire a souligné dans un communiqué intitulé «Quand allons-nous comprendre la valeur de notre patrimoine?», diffusé hier, que cette mosquée construite en 1968 par Emile Duhon, l’architecte français de feu le roi Mohammed V, est «bien au-delà du repère urbain qu’elle constitue pour l’ensemble des Casablancais et de ses qualités architecturales intrinsèques, un symbole de la modernité, de la diversité culturelle et de la tolérance instaurées à l’époque comme valeurs fondamentales du Maroc moderne».

Contactée par Le360, une source du ministère des Habous et des Affaires islamiques déclare que la mosquée Assuna n’est pas en phase de démolition, mais qu’elle subit des travaux de restauration étant donné qu’une partie de sa structure, en particulier au pavillon des femmes, tombait en ruine et constituait un vrai danger.

«A cause d’un grand problème d’infiltration d’eau, le toit et des murs intérieurs du bâtiment menacent ruine. La mosquée a donc été fermée le 22 septembre 2021 pour lancer les travaux de restauration et de réparation et pour qu'elle soit rouverte au mois de ramadan prochain», précise ainsi notre source au département d’Ahmed Taoufiq.

Et c’est là que le bât blesse. Les architectes de Casamémoire soulignent qu’il n’était pas nécessaire de démolir pour restaurer. «Dans les années 70, lorsque l’ingénieur Rio a entrepris d’agrandir le bâtiment de la mosquée Assuna, il n’a pas démoli les vieux murs, il a au contraire construit un nouvel espace avec le même design de l’ancien», confie Habib Moumni, secrétaire général de Casamémoire.

L’architecte fait lui aussi part de son mécontentement suite à cette démolition. «La mosquée Assuna, qui figure sur la liste des bâtiments historiques de Casablanca, est la seule qui conserve encore l’un des concepts d’ingénierie les plus célèbres du «brutalisme», (une tendance architecturale lancée dans les années 50 par les britanniques Peter et Alison Smithson, Ndlr). Il n’y a pas de mosquée du même design à Casablanca», argumente-t-il.

La même source affirme que l’association dont il est membre, n’a pas l’intention de se taire. Dans un courrier qui sera adressé à l’agence urbaine, au conseil de la ville de Casablanca et au ministère des Habous, les architectes de Casamémoire demanderont aux autorités de prendre des mesures urgentes afin d’arrêter le processus de démolition et ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités.

Casamémoire rappelle à qui veut l’entendre, dans son communiqué, que la mosquée Assuna constitue l’une des pierres angulaires de l’argumentaire pour l’inscription de Casablanca sur la liste indicative de l’UNESCO.

Ce témoignage et ce cri de coeur des professionnels et militants pour la préservation du patrimoine de Casablanca gagneraient à être pris au sérieux par les autorités.