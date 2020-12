Vidéo. Marrakech: à Jemaâ El Fna, des pigeons en attendant les touristes

Avec la baisse de la fréquentation à Jemaâ El Fna, les pigeons se font de plus en plus remarquer dans cette place, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Les volatiles se sont appropriés les lieux, profitant de l’absence d'attroupements autour des conteurs, charmeurs de serpents et diseuses de bonne aventure... Ambiance.

Place morte depuis le début de la pandémie, la place Jemaâ El Fna est désormais grandement occupée par les pigeons, qui profitent de l'arrêt de l'activité touristique. “Jamais cette place n'a été aussi déserte”, témoigne l'un des commerçants. Les artistes de rue sont d'ailleurs toujours contraints de ne pas s'installer dans leur territoire habituel. Pas d'attroupement autour d'une halka où un conteur conte les aventures d'un héros ou d'une héroïne, ni de charmeurs de serpents, encore moins ces magots de l'Atlas qui faisaient la joie des enfants et de leurs parents... Depuis plusieurs mois, cette place, cœur battant de Marrakech, et incontournable pour qui vient visiter la capitale touristique du Maroc, est inanimée. Les lieux sont inhabituellement silencieux, un silence étrange, d’autant plus surprenant que le lieu est, depuis des millénaires, bruyant et bouillonnant. Conteurs, charmeurs de serpents, montreurs de singes et diseuses de bonne aventure ont déjà lancé un appel à l'aide, qui a été entendu. Plusieurs associations leur ont envoyé des denrées alimentaires, afin de les aider à surmonter cette période de crise.

Par Hajar Toufik