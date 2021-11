© Copyright : Said Kadry / Le360

Le projet de végétalisation de l’ancienne décharge publique de Tanger, qui a pour objectif de contribuer à la préservation de l’environnement et l’amélioration de la qualité de cadre de vie des riverains, est en bonne voie.

Fruit d’une étroite collaboration entre l’Agence de développement du Nord (APDN), la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le conseil de la région et la commune de Tanger, le projet de végétalisation de l’ancienne décharge publique de Tanger a été élaboré conformément aux instructions royales, visant notamment à préserver l’environnement.

Cette ancienne décharge, étendue sur une superficie de 26 hectares devenue un important point noir à éradiquer, est en train de se transformer, grâce à une enveloppe budgétaire de 21 millions de dirhams, en un espace vert, au grand bonheur des riverains. Les travaux sont toujours en cours, mais ils avancent bon train.

Une étudiante a souligné, pour Le360, l’importance de ce chantier en cours, rappelant que les odeurs qui s’échappaient de cet ancien centre d'enfouissement de déchets dérangeaient les habitants de Mghogha. Elle a également expliqué qu’un groupe d’élèves est venu le jour même pour planter des arbres.

De son côté, Mohamed Boujoumâa, chef du département de l'environnement et de la gestion des risques auprès de la wilaya de Tanger, a rappelé que l’ancienne décharge publique de Tanger était établie depuis plus d’un demi-siècle, précisant que le projet de sa végétalisation permettra de créer un espace vert et un cadre de vie agréable pour les habitants de Tanger et de contribuer au renforcement de l’attractivité de la perle du Nord.