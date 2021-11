© Copyright : DR

Selon une étude menée par le professeur Jaâfar Heikel, le Covid long toucherait entre 26 et 28% des personnes hospitalisées au Maroc. Cette pathologie se manifeste par la persistance de certains symptômes du Covid-19 malgré la guérison du patient. Le point avec l’épidémiologiste marocain.

Suite à une étude menée par le professeur Jaâfar Heikel sur l’efficacité du protocole thérapeutique national, l’épidémiologiste a indiqué que le Covid long concernait entre 26 et 28% des personnes hospitalisées et que cette pathologie touchait plus les femmes que les hommes à l’inverse de la forme classique du Covid-19.

«Selon les études, la définition du Covid long, c’est la persistance de symptômes qu’ils avaient avant ou l’apparition de nouveaux signes sur une période d’un à trois mois après la guérison. Ce sont essentiellement la fatigabilité, l’irritabilité, les courbatures, parfois quelques troubles de la mémoire, un sentiment de mal-être avec un petit syndrome dépressif. Certaines personnes gardent une perte ou une réduction de l’odorat et du goût», explique le spécialiste.

Autre observation, mais moins inattendue, au vue de la nature du Covid-19, suite à la guérison, certains patients ont contracté une fibrose pulmonaire.

«Il y a des symptômes qui sont là, qui sont clairs, mais il y a aussi une importante composante psychologique. Il peut y avoir une dépression. Les gens ayant été hospitalisés, ayant craint la maladie, ayant été dans le confinement, il y a aussi eu la peur de la mort… Ces gens-là se retrouvent dans des situations psychologique lourdes et difficiles», indique Jaâfar Heikel.

Cependant le professeur se veut rassurant et décrit cette pathologie comme une maladie qui n’est pas grave avec des séquelles lourdes et qu’elle touche principalement les personnes qui ont été hospitalisées.

«Dans la majorité des cas, la guérison se passe bien. Il y a des gens qui vont nécessiter un peu d’oxygène à domicile pour les cas de fibrose pulmonaire pendant 2 à 3 mois. Cela touche environ 5% des cas qui ont été hospitalisés», confie l’épidémiologiste.

Concernant la perte ou la réduction du goût et de l’odorat, cela ne nécessite pas forcement une médication lourde, une rééducation encadrée par un ORL et parfois par un neurologue permet de rétablir les sens perdus.

La période de guérison de cette maladie s’étale sur une période allant de 8 à 10 semaines.

«Nous conseillons aux gens de reprendre une vie normale avec une activité physique régulière, de manière progressive et de se faire vacciner en respectant la période préconisée. Aujourd’hui, comme partout dans le monde, le Covid long est présent au Maroc, mais il reste bien gérer. Cette pathologie ne pose pas problème sauf pour la partie psychologique. Pour la partie organique, nous arrivons à arranger les choses. Sauf pour la fibrose pulmonaire, il faut apprendre à vivre avec et ca deviendra une maladie chronique.» prévient tout de même Jaâfar Heikel.