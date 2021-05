© Copyright : Le360

Le Centre national Mohammed VI pour les handicapés (CNMH), un organisme dédié à accompagner psychologiquement et socialement les enfants en situation de handicap, va mettre ses différentes structures et ressources humaines au service des établissements scolaires répartis dans toutes les régions du Maroc.

Cet organisme, situé dans la périphérie nord-est de Salé, vient de signer un accord de partenariat avec le ministère de l'Education nationale. Il s'agit d'une convention cadre pour la mise en oeuvre du Programme national de l'éducation inclusive mis en place par le gouvernement en juin 2019, a affirmé le directeur du CNMH, Khalid Benhassan, dans une déclaration pour le360.

"Pour réussir ce programme national, a-t-il expliqué, le Centre Mohammed VI va mettre son expertise, ses potentialités, ses infrastructures et ses ressources humaines au service de cette cause". Et d'ajouter qu'uniquement à Rabat, "nous allons accompagner sur les plans psychique, physique et social quelque 4.000 enfants en situation de handicap".

"Nous n'intervenons pas dans l'apprentissage de l'enseignement de ces enfants, a indiqué Khalid Benhassan, cet axe étant réservé aux enseignants des établissements scolaires". Selon lui, "les actions visent la préparation morale et sociale pour que ces adolescents réussissent à l'école".

Pour rappel, l'ONU s'est déjà prononcé sur cet accompagnement en affirmant que "l’inclusion des personnes handicapées n’est pas uniquement un droit humain fondamental; elle est au centre de la promesse de l’agenda 2030 pour le développement durable pour que personne ne soit laissé pour compte".

Créé en 2006 et doté d’une vaste infrastructure et de moyens techniques et humains spécialisés, le Centre national Mohammed VI pour les handicapés est un complexe multifonctionnel d’accueil et de prise en charge globale. Il est doté de six pôles de prestations: le médico-social, le socio-éducatif, les sports, un pôle social, la formation professionnelle et une unité indépendante de prise en charge des autistes.