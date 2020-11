© Copyright : adil gadrouz

Avec les premières pluies de ces derniers jours, les agriculteurs de la région de Casablanca retroussent leurs manches pour se mettre au travail. Dans ce reportage, ils nous parlent de leurs craintes, mais surtout de leurs espoirs.

Nous sommes, en ce début de semaine, à Ouled Taleb, commune rurale dans la banlieue de Casablanca. Les dernières pluies ont ravivé les espoirs des agriculteurs de ces localités qui vivent des cultures bour, non irriguées.

Pour commencer, ce sera de l’orge et de l’avoine, le blé devra suivre, si tout va bien, et si le ciel se montrait plus clément, comme nous l’expliquent des agriculteurs de ces localités.

Le début des labours signifie la réactivation de tout un éco-système: du travail pour les saisonniers, des commandes pour les loueurs de tracteurs et autres engins agricoles.

Et, à la fin, l’espoir de bonnes récoles, qui feront le bonheur de tout le monde.