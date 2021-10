A Laâyoune, amoureux du sport et propriétaires de salle sont heureux de la réouverture des salles de sport.

Jour après jour, la vie tend à retrouver son rythme habituel. A Laâyoune, comme dans toutes les villes du Royaume, les salles de sport ont rouvert leurs portes, à condition de respecter les mesures de protection et les gestes barrières nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. Reportage.

L'allégement des restrictions sanitaires en vigueur pour enrayer la propagation du Covid-19 en a réjoui plus d'un. A Laâyoune, il s’agit surtout des sportifs, visiblement emplis d’une grande joie, après la réouverture des salles de sport.

«Avec la hausse des cas durant les deux derniers mois, nous avons arrêté de faire du sport puisque les salles ont fermé. Avec la pression du travail et de tâches quotidiennes à faire, le sport aidait à relâcher et surtout évacuer toutes les mauvaises ondes cumulées. Dieu merci, la vaccination a porté ses fruits, et la vie est redevenue normale», explique Mohamed Louloud, membre adhérent d'une salle de sport à Laâyoune.

Pour Mohamed Labrim, gérant du lieu, «les propriétaires de salles de sport ont été des plus touchés, suite à la propagation du virus dans l’ensemble du Royaume. Nous sommes ouverts puisque la campagne de vaccination, mise en place par le Maroc, a eu des conséquences sur le nombre de cas qui poursuit sa baisse. Aujourd’hui, nous connaissons une grande affluence de la part des passionnés de sport, qui reprennent, jour après jour, leurs habitudes saines».

Suite à l’évolution positive de la situation épidémiologique et la baisse des contaminations au Covid-19, les autorités ont décidé, à partir du vendredi 1er octobre 2021, de lever les restrictions sanitaires en vigueur dans tout le Maroc.

Les salles de sport, étant concernées par cette décision gouvernementale, sont désormais autorisées à reprendre leurs activités dans la limite de 50% de leur capacité, en plus du maintien de toutes les autres mesures restrictives précédemment décidées dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire.