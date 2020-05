© Copyright : Le360

Les éléments de la DGSN à Oujda s’acquittent toujours, et de manière remarquable, de leur mission visant à imposer le respect des mesures d’urgence sanitaire. Mais ils sensibilisent aussi les personnes aux gestes qui sauvent, en période de pandémie. Reportage.

Nous sommes le 13 mai, la veille du 64e de l’anniversaire de la police nationale, devant le siège de la préfecture de la DGSN à Oujda. Mais le temps n’est pas aux célébrations. Ce sera pour plus tard, quand la victoire sera remportée contre le virus.

Les éléments de la DGSN, tous corps confondus, sont conviés à un petit briefing matinal. Mais chacun connaît sa mission sur le bout des doigts: faire respecter les mesures de l’état d’urgence sanitaire et continuer à protéger les personnes et les biens en faisant régner l’ordre.

La capitale de l’Oriental est bien quadrillée et rien n’est laissé au hasard: barrages, patrouilles pédestres et motorisées, contrôle des autorisations exceptionnelles de déplacement.

Et puis on découvre un autre rôle dont s’acquitte une police citoyenne. En plus des contrôles, des policiers prennent quelques minutes pour expliquer aux citoyens la manière adéquate de mettre un masque, comment éviter les contacts avec autrui, voire (pour les commerçants par exemple) comment traiter les billets de banque qui passent d’une main à une autre.