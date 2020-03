Vidéo. Coronavirus: dans le Souss, l'événementiel boit la tasse

L'annulation de plusieurs événements culturels et artistiques dans la région du Souss, à cause du coronavirus, a mis à mal l’activité économique dans la région. Les commerces en pâtissent et les concernés craignent de faire faillite. Le360 a mené son enquête sur place. Reportage.

Directeur du Forum international du thé, cet événement, qui devait en être à s deuxième édition, a été reporté. Notre interlocuteur déplore d’amples pertes: frais de sécurité privée, réservations de vols et d’hôtels… Brahim Boumlik, un acteur du secteur de l’événementiel, ne dit ps le contraire. Pour lui, le secteur a gravement pâti du report ou de l’annulation de plusieurs manifestations culturelles et sportives. «Nous attendions le mois de mars et les mois suivants où l’activité bat son plein. Là, nous sommes acculés au chômage», déplore Brahim Boumlik. Abdellah Arouhal est un opérateur du secteur de la sécurité privée. À l’en croire, si cette situation dure encore pendant quelques mois, des centaines de salariés risqueraient de se retrouver sur le carreau. Il en appelle à l’intervention des autorités publiques.

Par Mohand Oubarka