Sous le thème «l’agriculture et le tourisme rural, quels croisements?», le Forum régional des organisations agricoles, organisé à Chefchaouen, a mis l’accent sur le rôle des coopératives dans le développement durable et sur celui de la recherche scientifique pour les accompagner. Compte rendu.

Organisé du 2 au 4 novembre à Chefchaouen par la Chambre d'agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en coordination avec l’université Abdelmalek Essaâdi, la direction régionale des Eaux et forêts du Rif, la direction provinciale du tourisme et des associations de la société civile, le Forum régional des organisations agricoles a mis en avant le rôle de l’agriculture dans le développement du tourisme rural.

Ce forum avait également pour but d’inciter les coopératives à accorder davantage d’intérêt au tourisme rural, en tant que moyen de commercialisation des produits agricoles.

Participant à cette rencontre, Lamiae Bouafia, présidente d’une coopérative à Ouazzane, relève que cette initiative a été «bénéfique» pour les agriculteurs et responsables de coopératives. «D’autant plus que, contrairement à une idée reçue, le tourisme n’est pas lié qu’aux villes. Le monde rural peut et doit aussi contribuer à drainer des touristes de tous bords à travers la commercialisation des produits agricoles», déclare-t-elle devant Le360.

Même constat pour Majda El Abboudi, présidente d’une coopérative à Larache, pour laquelle la commercialisation des produits agricoles à l’international est à même de faire connaître des régions auprès de touristes étrangers.

Le président de la Chambre d'agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdellatif El Younsi a souligné l’importance d'accorder de l’intérêt à l’élément humain. Pour lui, la sensibilisation de la population locale à la qualité et à la manière de présenter les produits locaux aux touristes étrangers, dans le monde rural, constitue un levier majeur pour le développement durable.

Le Forum régional des organisations agricoles a insisté sur le rôle des entreprises locales dans la valorisation et le développement des produits de terroir et du tourisme rural. L’accent a été également mis sur le rôle des établissements universitaires et de la recherche scientifique dans la dynamique de ce secteur.