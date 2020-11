Vidéo. Au village des pêcheurs de Sidi Boulfdayel, la mer nourricière

© Copyright : Le360

Elles et ils luttent pour survire grâce à la mer avec ses bienfaits et ses coups de colère. au village des pêcheurs de Sidi Boulfdayel, la vie tourne au rythme des humeurs de la mer et des arrivages. Reportage.

Le village des pêcheurs de Sidi Boulfdayel est situé à la commune de Massa dans la province de Chtouka Aït Baha. Au moins une trentaine de familles, comptez aussi les membres de ces familles et les emplois indirects, vivent des produits de la mer. Les hommes embarquent, à raison de 3 à 4 marins-pêcheurs, sur des barques motorisées pour aller à la pêche. Quant aux femmes, elles vont recueillir les bivalves qui s’accrochent aux reliefs rocheux de la côte: essentiellement des moules, les fameux «bouzroug». Vidéo. Nouveau Modèle de Développement: Benmoussa à l'écoute des pêcheurs et des agriculteurs Les pêcheurs de ce village ont cependant des soucis, petits et grands. Ils demandent l’intervention des autorités pour les doter d’un marché pour commercialiser leurs prises. Et un coup de main pour réaménager leurs locaux de fortune sur la plage.

Par Mohand Oubarka