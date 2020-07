© Copyright : Le360

Dans une interview accordée à Le360, Meriem Chouaïb, vétérinaire relevant l’ONSSA, livre des conseils et recommandations pour l’achat de l’animal pour l’Aïd, son abattage et la conservation de sa viande…

Ce sont des conseils pratiques et précieux que donne Meriem Chouaïb, médecin au service vétérinaire provincial de la préfecture de Mohammédia, relevant de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

«Pour l’achat du mouton, il faut se diriger vers les lieux agréés par les autorités locales», conseille-t-elle. Et d’insister sur le respect des consignes sanitaires avant de prendre le chemin des souks: le port du masque, la désinfection des mains, le respect de la distanciation sociale…

«L’animal destiné au sacrifice doit être en bonne santé: les yeux clairs et les narines propres. Il ne doit pas présenter de signes de maladies animales comme la diarrhée, la toux, ou une augmentation anormale du volume de l’abdomen», explique Dr Chouaïb.

De même, le transport de l’animal doit se faire dans des conditions saines et à bord d’un véhicule sûr. A la maison, le mouton doit être installé dans un endroit loin du soleil, des courants d’air et des enfants. Il faut lui donner à boire et à manger en suffisance, mais il faut cesser de le nourrir 12 heures avant l’abattage. En revanche, on peut continuer à l'abreuver jusqu'à la fin.

«Pour l’abattage, il faut choisir un endroit propre et où il y a suffisamment d’eau. Ceux qui font appel à un boucher pour le rituel du sacrifice doivent s’assurer que ce dernier est un professionnel et qu'il dispose d’une autorisation délivrée par les autorités locales, selon les instructions du ministère de l'Intérieur. Il faut également qu’il soit muni des outils adéquats et des produits devant garantir le respect des mesures préventives en vigueur, comme les masques de protection, les produits antiseptiques et désinfectants.

Par la suite, il faut s’assurer que la viande est bonne à manger. «La viande doit être rose. Le foie et les poumons ne doivent comporter ni kystes ni parasites.» «Il faut découper la viande qui sera consommée pendant les deux premiers jours de l’Aïd et la stocker au réfrigérateur, à une température qui ne doit pas dépasser 3 °C. Le reste de la viande doit être conservé dans un congélateur», recommande Meriem Chouaïb.