Université Hassan II: le centre de solidarité accueille ses nouveaux étudiants en situation de handicap

Le centre de solidarité des étudiants en situation de handicap au sein de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca.

VidéoC’est à Casablanca que le centre de solidarité au profit des étudiants en situation de handicap a accueilli, jeudi 27 octobre 2022, les nouveaux venus. Une panoplie de formations gratuites et de séances d’accompagnement sont au menu au profit de ces jeunes à besoins spécifiques, et ce, dans le but de faciliter leur intégration dans la société.

Favoriser une meilleure insertion professionnelle au profit des étudiants à besoins spécifiques. C’est l’objectif ultime du centre de solidarité qui leur est dédié au sein de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca (FSJES). Fruit d’une synergie entre la FSJES et l’association le Lions club Casablanca Unité, il propose une panoplie de formations gratuites favorables à l’inclusion des étudiants en situation de handicap. «A travers ce centre de solidarité, notre objectif est d’accompagner les étudiants à besoins spécifiques vers l’apprentissage afin de favoriser le développement de leurs compétences et de leurs comportements. Nous visons également à contribuer à l’insertion sociale et professionnelle de ces étudiants», a indiqué Abdellatif Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l’Université Hassan II de Casablanca, dans une déclaration pour Le360. Dans ce sens, une équipe pédagogique de bénévoles, formée de dix-huit professeurs universitaires, de huit coachs et de deux médecins, s’implique dans ce centre. Tous ont pour ambition de faire bouger les choses et d'inspirer les autres pour favoriser l'inclusion des étudiants en situation de handicap dans la société. «Nous nous sommes réunis aujourd’hui pour accueillir les étudiants à besoins spécifiques qui vont suivre un cycle de formation continue, dont l’objectif est de développer leurs compétences transversales à savoir les soft skills», indique Houda Bennani, présidente de l’association Lions club Casablanca Unité. Fonction publique: un concours favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap Dans ce sens, le centre a organisé, début d’octobre 2022, une session d’entretiens pour préparer ces étudiants aux concours d’accès à la fonction publique au profit des personnes en situation de handicap, ajoute Houda Bennani. Keltoum Mosadik, professeur universitaire retraitée et membre de l’équipe pédagogique, explique que ce centre est le résultat de douze années d’efforts qui étaient auparavant au profit des étudiants déficients visuels. Mais à partir de 2018, le centre a étendu le champ à tous les types de handicap. «Le centre offre une formation en langues, notamment le français, l’anglais et tamazight. Il offre également des cours d’informatique, ainsi que des ateliers de préparation aux entretiens d’embauche, des ateliers d’entrepreneuriat et de coaching, ou encore des séances individuelles de développement personnel», poursuit-elle. Association Anaïs: des programmes diversifiés pour une meilleure inclusion des jeunes en situation de handicap mental «J’ai découvert ce centre quand j’étais étudiant dans cette faculté. Nous avons bénéficié de plusieurs formations dans ce centre notamment la préparation aux concours d’accès à la fonction publique au profit des personnes en situation de handicap. Plusieurs bénéficiaires du centre ont réussi ce concours, notamment moi. Aujourd’hui, je suis cadre à la chambre régionale de l’artisanat à Casablanca», indique avec fierté un bénéficiaire que Le360 a interrogé. Hassnae Maharti, professeur universitaire et membre de l’équipe pédagogique, a fait savoir que le centre a reçu plusieurs candidats venant de toutes les régions du Royaume pour bénéficier des formations du centre, qui leur permettent d’acquérir un ensemble de savoirs et de compétences dans le but de faciliter leur intégration dans la société.

Par Ihssane El Zaar et Adil Gadrouz