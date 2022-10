© Copyright : DR

Le concours unifié pour les personnes en situation de handicap, organisé sur une période de 10 jours à partir du 17 octobre, devrait connaître la participation de 2.000 personnes pour 200 postes à pourvoir. Une attention particulière est accordée à cette opération par le département du chef du gouvernement.

C’est du 17 au 28 octobre 2022 que se déroule le concours unifié de la fonction publique pour le recrutement de 200 candidats en situation de handicap. Cette initiative gouvernementale, supervisée par le département du chef de l’Exécutif, traduit la volonté de celui-ci d’honorer ses engagements vis-à-vis des personnes souffrant de handicap.

Quelque 30 administrateurs de deuxième grade, 140 administrateurs de troisième grade, 15 techniciens de troisième grade et 15 techniciens de quatrième grade seront embauchés, à la suite de cette opération.

Les comités des jurys siègeront à l’Ecole nationale supérieure d'administration, et s'entretiendront par visioconférence avec les 2.000 candidats retenus, à partir des centres de l’Entraide nationale à proximité de leur lieu de résidence.

Ce recrutement est l’un des moyens qui permet la consécration du principe d’équité à cette catégorie de personnes par la fonction publique. Ce concours vise également à prendre en considération la situation des personnes en situation de handicap, c'est d'ailleurs là l’un des engagements phares du gouvernement Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, avait énuméré les efforts déployés par le ministère afin de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, et d'améliorer leurs conditions de vie.

Cette amélioration pourra s'effectuer grâce à l'instauration d'un système d'aides, d'encouragement et d'accompagnement des personnes en situation de handicap et d'un nouveau système d'évaluation du handicap, ainsi que l'octroi d'une carte dédiée. Un programme du ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville, «Villes Accessibles» fait d'ailleurs partie de cette dynamique.