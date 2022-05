© Copyright : DR

Kiosque360. Une étroite collaboration entre la DGST et le bureau fédéral d’enquête américain (FBI) a permis de mettre hors d’état de nuire un présumé terroriste qui s’apprêtait à perpétrer des attentats sur le sol marocain. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les officiers du BCIJ ont, en coordination avec les éléments de la Force spéciale de la DGST, interpellé ce vendredi 6 mai un individu originaire de Berkane soupçonné de préparer des attentats terroristes sur le sol national. Cette interpellation a été menée grâce à une étroite collaboration entre les services de la DGST et les autorités compétentes américaines.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (7 et 8 mai), que cet individu était un disciple de l’organisation terroriste Daesh et avait des liens avec la cellule d’Oujda démantelée dernièrement. L’identification du présumé daeshiste et la découverte des prémices de son projet terroriste sont le fruit de recherches et d’investigations techniques communes avec le Bureau fédéral d’enquêtes américain (FBI).

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que l’accusé gérait et dirigeait un groupe fermé sur une plateforme de communication parrainant des objectifs et des projets extrémistes. Une plateforme qui servait à enrôler et à embrigader les personnes imprégnées de l’idéologie takfiriste dans le but de perpétrer des attentats contre les intérêts du royaume et de cibler des personnalités marocaines et étrangères sur le sol national.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le suspect était en contact avec le pseudo émir de la cellule terroriste démantelée le 25 mars à Oujda par les services de sécurité. Le mis en cause misait sur ses compétences en matière d’ingénierie pour attaquer les systèmes de traitement automatisé des données et pirater les systèmes informatiques de certaines cibles vitales. Son objectif étant de collecter des fonds pour apporter le soutien financier et logistique dans le cadre de ce que les terroristes appellent «istihlal» ( une forme de légitimation de moyens financiers et autres indument acquis).

Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) sous la supervision du parquet général chargé des affaires de terrorisme. Les investigations en cours visent à déterminer d’éventuels liens avec des organisations terroristes à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc ainsi qu’à dévoiler les tenants et les aboutissants du projet que le suspect était en train de préparer.