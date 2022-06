© Copyright : Ralf Roletschek

La santé des Marocains est dorénavant liée au développement d’une recherche fondamentale et clinique innovante, permettant de la sorte la création de médicaments innovants et de nouvelles pratiques médicales et thérapeutiques nationales.

«L’innovation thérapeutique est à l’interface de nombreuses disciplines. C’est un projet partagé par les chercheurs dans leurs laboratoires, les médecins, les pharmaciens, les ingénieurs, les scientifiques fondamentalistes, les académiciens et bien évidement par les industriels du médicament au Maroc»: c’est ainsi que la Pr Houda Filali, présidente de la société marocaine de Pharmacologie et de thérapeutiques (SMPT), a résumé les travaux du premier congrès national sur les innovations thérapeutiques, qui a eu lieu à Casablanca début juin 2022 et qui avait porté sur la thématique des « nouveaux médicaments, évolution et tendances».

Pour la Pr Houda Filali, la santé des Marocains est dorénavant liée au développement d’une recherche fondamentale et clinique innovante, permettant de la sorte la création de médicaments innovants et de nouvelles pratiques médicales et thérapeutiques nationales.

C’est d’ailleurs le credo de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, précise cette chercheuse marocaine en pharmacologie pour laquelle l'avancée des connaissances scientifiques et médicales ainsi que de la recherche biomédicale sont un enjeu majeur pour développer une culture de recherche partenariale public/privé et garantir l’attractivité de la recherche marocaine.

L’intensité et la qualité des interactions entre la société, le monde de la recherche et le secteur économique sont les facteurs essentiels de la créativité et du potentiel d’innovation via la recherche, la formation pour et par la recherche et la promotion d’une économie du savoir.

«Le premier congrès de l’innovation thérapeutique, tenu début juin 2022, a représenté un véritable carrefour qui a réuni tous les acteurs en lien avec les progrès scientifiques et thérapeutiques, dont l’objet est de favoriser les échanges et sensibiliser à l’intérêt de la valorisation de la recherche et l’innovation au Maroc», tient à préciser la Pr Filali.

Le moment est propice, surtout que le Maroc rentre dans une aire très ambitieuse de restructuration et de réforme du système de santé et de couverture médicale, avec une grande volonté gouvernementale, institutionnelle et industrielle pour assurer une indépendance stratégique visant un certain degré de souveraineté médicamenteuse, et cela en essayant de se positionner en tant que leader régional.

Cette opportunité est une urgence stratégique, saisissons-la, main dans la main afin de contribuer à l’émergence des révolutions thérapeutiques nécessaires et utiles pour notre pays, a scandé haut et fort la Pr Houda Filali.

Il faut rappeler que l'équipe du département de pharmacologie et de toxicologie clinique de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca a été créée en mars 2019, une association scientifique, qui a pour nom la Société Marocaine de Pharmacologie et des Thérapeutiques.

La singularité de cette association savante réside dans la multidisciplinarité et la pluralité de ses membres. Ils et elles sont universitaires, médecins cliniciens de diverses spécialités, ainsi que d’autres profils de chercheurs fondamentaux, notamment les pharmacologues, les infectiologues, les dermatologues, les statisticiens, les épidémiologistes, les néphrologues, les pharmaciens, les biologistes et les bioingénieurs,

L’axe principal de la recherche de toutes ces équipes tourne autour du médicament et des différentes variétés et familles thérapeutiques.

Tous ces chercheurs travaillent sur une discipline qu’est la pharmacologie, avec un grand objectif, promouvoir l’usage rationnel des médicaments, participer aux prises de décisions des acteurs politiques en matière de médicaments. Et surtout, œuvrer pour un usage rationnel et en toute sécurité des médicaments.

Cette association de recherche sur le médicament s’est également tracée comme ligne de conduite de procéder régulièrement, grâce à des outils scientifiques mondialement reconnus, à l’évaluation de l’efficacité de tel ou tel médicament, tout en gardant à l’esprit la notion du rapport efficacité/prix.

Cette société savante de recherche scientifique sur le médicament et sur les thérapeutique mène également toute une réflexion pour aider à assurer la disponibilité des médicaments en toute circonstance, pour éviter toute rupture médicamenteuse qui peut constituer une véritable menace pour des milliers de malades marocains.

Si le fer de lance des chercheurs de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca est de promouvoir la recherche et l’innovation thérapeutique nationale, cela passe pour une capitalisation sur la recherche mondiale et la coopération avec d’autres équipes de recherche au niveau arabe, africain et international.

Dès sa création, la SMPT s’est engagée à respecter plusieurs objectifs sociétaux, sanitaires et pédagogiques par l’organisation de journées dédiées à la sécurité des produits de santé, à la sensibilisation des professionnels de santé à l’utilité de la pharmacovigilance et le suivi du bon usage des médicaments, ainsi que l’organisation d’ateliers sur les bonnes pratiques de la prescription médicamenteuse.

D’ailleurs, durant la période de la pandémie de la Covid-19, l’association marocaine de pharmacologie et des thérapeutiques a édité un guide pour les professionnels de santé sur l’usage et l’adaptation des prescriptions chez des patients avec des terrains maladifs particuliers.

Ainsi, pour des médicaments du protocole de riposte contre la Covid-19 qui étaient largement distribué dans le Royaume, l’association a tenu à la conception et la diffusion de lettres de recommandations de bonne prescription, et des lettres informatives référencées en rapport avec les thérapeutiques proposées, précise la Pr Houda Filali.

L'association a par ailleurs participé à la mise en place d’une organisation de la notification sollicitée et active des effets indésirables des médicaments (EIM) et cela dans le cadre de la vaccinovigilance pour les vaccins antisarscov2.

Conformément à sa démarche scientifique rigoureuse, l’association a mis en place des projets de recherche fondamentale, expérimentale et clinique en collaboration avec des centres de recherche nationaux et internationaux pour l’exploration de nouvelles pistes thérapeutiques contre le Sars-CoV-2 (le virus de la Covid-19).

Partant de son expertise dans le domaine thérapeutique et de la recherche biomédicale, la Société marocaine de pharmacologie et des thérapeutiques a mis en place, sur trois années, en 2020, 2021 et 2022, des formations pré-graduées et post-graduées pour renforcer et mettre à niveau les connaissances de bases en pharmaco-thérapeutique pour les médecins et les pharmaciens.

L’association a également mis en place une formation professionnalisante d’Attaché de recherche clinique pour accompagner la mise en place de la loi sur la recherche biomédicale, et tout récemment une certification de la visite médicale et pharmaceutique pour assoir une information éthique et scientifique autour du médicament et autre produit santé.

L’objectif ultime est de promouvoir la meilleure prise en charge des patients marocains, d’encourager et d’accompagner la recherche auprès des nouvelles générations de chercheurs et à assurer l’information et la formation continue des prescripteurs, pharmaciens, infirmiers, assistants en pharmacie sur tous les produits de santé.

*Le Dr Anwar Cherkaoui est médecin. Lauréat du cycle supérieur de l'Iscae, il a été, trente années durant, le responsable de la communication médicale du CHU Ibn Sina de Rabat.