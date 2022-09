© Copyright : MAP

Le Marocain consacre 2 minutes à peine par jour à la lecture. Raison pour laquelle il est aujourd’hui plus que temps de multiplier les actions visant à encourager la lecture. Il en est une mise en place par le ministère de l’Education nationale: le rituel quotidien de 10 minutes de lecture instauré dans 800 écoles primaires du Maroc. Les détails.

L’initiative est louable. Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports va instaurer, à partir du mois d’octobre, un rituel de lecture dans les écoles primaires du public.

Près de 800 établissements dans tout le Maroc sont concernés et ciblés par cette première phase pilote. Avant chaque cours de français et avant chaque cours d’arabe, les élèves auront le droit de lire un livre qu’ils choisiront eux-mêmes dans le coin lecture installé au sein de leur classe.

C’est ce qu’affirme une source du département de la communication du ministère dans une déclaration pour Le360. «Ce sont 10 minutes de lecture par jour en français avant chaque cours de français et en arabe avant chaque cours d'arabe», précise notre interlocuteur. La lecture ne se fera pas à haute voix.

Sur le modus operandi de ce rituel de lecture, une autre source au département de Chakib Benmoussa souligne que les livres, acquis dans le cadre d’un partenariat avec l’USAID, seront puisés dans le stock du ministère. «Il s’agit d’un million d’ouvrages, des histoires et des contes pour enfants appartenant à plusieurs maisons d’éditions marocaines et étrangères», poursuit le même intervenant.

La même source explique que ces livres sont stockés dans les académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF), au nombre de douze dans tout le Maroc. Ce sont ces mêmes académies qui se chargeront de distribuer aux écoles les livres qui ont été au préalable sélectionnés par une commission interne du ministère.

La manière précise avec laquelle se déroulera ce rituel de lecture n’a pas été déterminée. «C’est aux enseignants et enseignantes de choisir la technique, mais dans un premier temps, c’est l’élève qui lira silencieusement l’histoire choisie», confie la même source.

Ce projet de rituel de lecture a été suggéré, d’après les informations réunies par Le360, par plusieurs professionnels du livre dont des éditeurs du livre jeunesse. Mais ces mêmes professionnels pensent que pour que le concept de lecture plaisir prenne tout son sens il faudrait que les livres choisis respectent les âges et les intérêts de tout un chacun. Il faudrait également que cette lecture plaisir passe par la bande dessinée et les mangas. Or, aucune bande dessinée ne figure dans ce stock d’ouvrages qui seront distribués dans les écoles.

Le responsable au sein du département de la communication du ministère se veut rassurant en soulignant que ce projet sera évalué dans quelques mois après son lancement en octobre, histoire de procéder à des ajustements et à améliorer ce qu’il y a à améliorer. Important, lorsque l’on sait qu’au Maroc, et selon les dernières statistiques du HCP à ce sujet, le Marocain ne consacre que 2 minutes par jour à la lecture.

Chez les enfants, c’est pire puisque les écrans (télévision, téléphones portables et tablettes) occupent plus de 43,6% de leur temps libre, à savoir une moyenne de trois heures par jour, et la lecture uniquement une minute par jour...