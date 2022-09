© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a annoncé de nouvelles actions qui seront menées cette année pour améliorer les apprentissages des élèves et ce, lors de la conférence de presse tenue dans la matinée de ce mardi 6 septembre 2022.

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, la couleur est déjà annoncée: on veut une école de qualité pour tous. Et l’amélioration de la qualité des écoles publiques passe indispensablement par l’amélioration du niveau des apprentissages des élèves. C’est ce qu’a annoncé Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports lors de la conférence de presse tenue au siège du ministère à Rabat dans la matinée de ce mardi 6 septembre 2022.

La concrétisation de cet objectif passe, selon le ministre, par le renforcement qualitatif du modèle du préscolaire. Un processus enclenché par la création de près de 5.000 nouvelles classes et la formation de l’ensemble des 26.000 éducatrices à travers la formation initiale de près de 8.000 nouveaux éducatrices et éducateurs, ainsi que par le renforcement des capacités et l’élargissement de la formation continue à tous les éducatrices et éducateurs déjà en exercice.

Une nouvelle action sera menée au niveau des écoles primaires pour accompagner et renforcer le niveau des apprentissages. Il s’agit de l’introduction de trois rituels quotidiens dans toutes les classes: un rituel de lecture de 10 minutes quotidiennement en début de cours d’arabe et de français, un rituel d’activités de mathématiques de 10 minutes en début de cours et enfin une activité physique de 15 à 30 minutes, à raison de trois fois par semaine.

Pour ce qui est des collèges, la tutelle a mis le cap sur la digitalisation. Il a été décidé dans ce sens d’utiliser le numérique pour l’enseignement des matières scientifiques. Selon le ministre, de nouvelles ressources numériques seront développées à cette fin, et des formations à leur usage seront programmées au profit des enseignants.

Pour parvenir au même objectif, celui de renforcer les apprentissages des élèves, le ministère a lancé le programme de soutien scolaire TARL (Teaching at the right level) avec l’objectif d’éradiquer les grandes difficultés d’apprentissage au niveau du cycle primaire. Ce programme permet de corriger les lacunes en lecture et en calcul, à travers des activités ludiques dont l’impact sur les apprentissages a été prouvé scientifiquement dans de nombreux pays. En 2023, 6.000 enseignants seront formés à cette méthode et plus de 100.000 élèves pourront en bénéficier, précise le ministre.

