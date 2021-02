© Copyright : DR

Le coup d’envoi a été donné pour la plantation à Tiznit de 100 hectares d’arganiers, qui jouent un rôle important dans la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Cette opération, lancée par le gouverneur de la province de Tiznit, Hassan Khalil, et la délégation l’accompagnant, s'inscrit dans le cadre de la qualification de l’arganeraie et la contribution au développement socioéconomique de la population locale.

A cette occasion, 100 hectares d’arganiers ont été plantés au niveau du douar de Tifadin, apprend-on auprès de la province qui précise que l’arganeraie constitue 29% de la superficie globale de Tiznit avec 147.216 hectares plantés.

Le couvert forestier dans la province permet, outre la production des plantes aromatiques, la production de 300kg de fruits, soit 7 litres de l’huile d’argan, la lutte contre la déforestation, la protection de la diversité biologique.

La chaîne de l’arganeraie jouit d’un grand intérêt de plusieurs intervenants qui œuvrent dans le cadre d’ une approche participative associant les bénéficiaires à toutes les phases d’exécution. Une démarche qui constitue un élément fondamental et incontournable pour garantir la pérennité et la durabilité des interventions et la mise en œuvre de ce projet de plantation.