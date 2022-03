© Copyright : Said Kadry / Le360

A l'instar d'autres produits de la vie courante, les fruits et légumes voient, eux aussi, leurs prix augmenter. A Tanger, ces hausses inquiètent les consommateurs, notamment à l’approche du mois de ramadan. Reportage.

Les prix des produits alimentaires, notamment des fruits et légumes, ne cessent de grimper comme le confirment plusieurs vendeurs et clients, dans des déclarations recueillies par Le360, au marché Njiba dans l’arrondissement de Souani, à Tanger.

«Les prix des légumes et des fruits sont en forte hausse, notamment ceux des tomates et des oignons, lesquels sont vendus respectivement à 12 et 8 dh le kilogramme. Les carottes sont à 5 dirhams. Quant aux concombres et aux courgettes, ils sont à 6 dirhams», indique un vendeur.

«Cela fait presque dix jours que les prix des légumes ont connu une hausse vertigineuse. Les tomates sont vendues à 10 dirhams le kilogramme chez les grossistes. Ces prix ne laissent pas nos clients indifférents. Ils s’inquiètent de la cherté des prix proposés», indique un autre vendeur.

Pour ces commerçants, la hausse de ces prix s’explique par plusieurs facteurs, notamment le recul des précipitations, la hausse des prix de l’énergie et la flambée des prix du fret et du transport de marchandises.